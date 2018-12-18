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На набережной Владивостока уже можно шагнуть в 2019 год

18 Декабря 2018, 18:08 | Дальний Восток

Жители и гости столицы Приморья и Дальнего Востока могут с наслаждением прогуляться по новогодней Спортивной набережной

Во Владивостоке вместо привычного фонтана на Спортивной набережной переливается огнями завораживающий светодиодный фонтан.

Напротив него сверкают яркие новогодние елки и поздравления "С Новым годом". Обращают на себя внимание, исполненные в виде портала, цифры 2019. Тем, кто мечтает в Новом году перехать в новый дом или квартиру, обязательно стоит зайти в волшебный дом и загадать свое заветное желание.

Обязательно стоит пройтись и по верхней видовой площадке - на ней светятся скульптуры музыкальных инструментов: арфы, трубы и саксофона. Под их невидимую музыку запечатлена в неоновом сиянии танцевальная пара.


 

Там же, для влюбленных, красными огнями переливается огромная скульптура в виде сердца - отличный фон для фото. От такой прогулки заряд хорошего настроения гарантирован.


 

Буйство светового представления можно также наблюдать на улицах столицы Приморья, где фонари украсили сверкающими инсталляциями в форме новогодних шаров. Настолько масштабные преображения приятно видеть каждому жителю. В этом году на праздничное оформление набережной из бюджета было выделено 1,9 млн руб. На тематическое оформлению территории Владивостокского городского округа в рамках мероприятий, посвященных празднованию встречи Нового 2019 года еще 1 млн руб.

Фото автора

Светлана КАРТАШОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: новый год  2019  украшения 



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