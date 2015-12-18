www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Космодром Восточный изначально планировалось построить под Владивостоком

18 Декабря 2015, 08:48 | Дальний Восток

Президент России Владимир Путин дал в Москве традиционную Большую пресс-конференцию. И хотя журналистам из регионов в этот раз права задать вопрос практически не давали, кое-какую любопытную информацию о себе некоторые регионалы узнать все-таки смогли. В том числи и приморцы, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В частности президент поделился информацией о том, что космодром Восточный изначально планировалось построить недалеко от Владивостока. Отвечая на вопрос о перспективах космодрома Восточный в Амурской области, президент сообщил,что первоначально Восточный хотели строить на берегу Тихого океана в Приморском крае.

"Даже место выбрали недалеко от Владивостока,но потом эксперты вспомнили неудачный опыт американского космодрома Канаверел,который также находится на берегу океана и очень часто там откладываются запуски из-за капризом погоды.Поэтому решили отказаться от строительства космодрома на берегу Тихого океана и построили его на берегу Амура. Я лично выбирал место для космодрома Восточный",- сказал Путин.

Фото с сайта ФБК.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: космодром  Восточный  космос 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним11:00, 18.12.2015#

    Рассматривалась площадка в районе Ванино. Видимо для Путина это и есть "под Владивостоком".

  • Инквизитор12:09, 18.12.2015#

    Бред ! Если запускать космические корабли из Приморья, то отработанные ступени, а может и сам корабль при аварии, могут упасть на Японию ! А это надо понимать совсем невозможно. Траектория запуска с космодрома Восточный проходит над Сахалином.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ12:14, 18.12.2015#

    ну, давайте всё дерьмо сюда. . . я не удивляюсь. не удивляюсь, потому как "бреда" (как тут писали выше) у нас более чем достаточно. и он не кончается.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru