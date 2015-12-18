Космодром Восточный изначально планировалось построить под Владивостоком

Президент России Владимир Путин дал в Москве традиционную Большую пресс-конференцию. И хотя журналистам из регионов в этот раз права задать вопрос практически не давали, кое-какую любопытную информацию о себе некоторые регионалы узнать все-таки смогли. В том числи и приморцы, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В частности президент поделился информацией о том, что космодром Восточный изначально планировалось построить недалеко от Владивостока. Отвечая на вопрос о перспективах космодрома Восточный в Амурской области, президент сообщил,что первоначально Восточный хотели строить на берегу Тихого океана в Приморском крае.

"Даже место выбрали недалеко от Владивостока,но потом эксперты вспомнили неудачный опыт американского космодрома Канаверел,который также находится на берегу океана и очень часто там откладываются запуски из-за капризом погоды.Поэтому решили отказаться от строительства космодрома на берегу Тихого океана и построили его на берегу Амура. Я лично выбирал место для космодрома Восточный",- сказал Путин.

Фото с сайта ФБК.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.