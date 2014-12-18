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Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" подвел итоги программы "Счастливое детство"
Сбербанк продолжает оказывать поддержку детским домам и домам ребенка на территории Дальневосточного региона. В 2014 году на оказание благотворительной помощи детским учреждениям Дальневосточным Сбербанком в общей сложности было выделено более 6,5 млн. рублей. Помимо финансовой помощи, активное участие в жизни детей, оставшихся без попечения родителей, приняли сотрудники Банка.
«В рамках проекта «Счастливое детство» Банк оказывает материальную поддержку. Но самое главное, на мой взгляд, то, что сотни сотрудников Банка участвуют в жизни детей, оставленных без попечения родителей. Это дает возможность детям чувствовать себя нужными и значимыми. Не меньшую радость они приносят сотрудникам банка», - отметил Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка Сбербанка России.
В Хабаровске работники Банка поучаствовали в субботнике, организованном в детском доме № 32 пос. Некрасовка, где воспитывается 43 ребенка. Сотрудники банка вместе с детьми и воспитателями убирали территорию детского дома и провели спортивное состязание «Веселые старты». На юбилей со дня открытия детскому дому подарили сертификат на приобретение акустической системы.
Для ребят из Детского дома г. Артема сотрудники банка организовывали выступления Приморского театра кукол – дети заворожено следили за спектаклем. В течение года в Дом ребенка передавались одежда и игрушки, собранные сбербанковским коллективом, а также подарки от клиентов банка.
Сотрудники Благовещенского отделения провели футбольный матч с детьми и провели торжественное награждение победителей кубком и медалями. В завершении соревнований работники банка вместе с ребятами запускали воздушных змеев.
Накануне празднования Нового года сотрудники Дальневосточного Сбербанка подарят всем ребятам настоящую новогоднюю сказку – вручат подарки и устроят веселые утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой.
СПРАВКА ЗР:
Дальневосточный банк Сбербанка России уже на протяжении нескольких лет оказывает помощь воспитанникам детских домов, оставшимся без попечения родителей. Более сотни сотрудников банка на постоянной основе вовлечены в корпоративную благотворительную программу «Счастливое детство». Дальневосточный Сбербанк ведет шефство над 15 детскими домами в 13 городах Дальневосточного региона.
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