www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.57 р. 100 JPY: 57.52 р.
EUR: 75.99 р. 10 CNY: 95.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Банки
Распечатать

Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" подвел итоги программы "Счастливое детство"

18 Декабря 2014, 14:50 | Дальний Восток

Сбербанк продолжает оказывать поддержку детским домам и домам ребенка на территории Дальневосточного региона. В 2014 году на оказание благотворительной помощи детским учреждениям Дальневосточным Сбербанком в общей сложности было выделено более 6,5 млн. рублей. Помимо финансовой помощи, активное участие в жизни детей, оставшихся без попечения родителей, приняли сотрудники Банка.

«В рамках проекта «Счастливое детство» Банк оказывает материальную поддержку. Но самое главное, на мой взгляд, то, что сотни сотрудников Банка участвуют в жизни детей, оставленных без попечения родителей. Это дает возможность детям чувствовать себя нужными и значимыми. Не меньшую радость они приносят сотрудникам банка», - отметил Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка Сбербанка России.

В Хабаровске работники Банка поучаствовали в субботнике, организованном в детском доме № 32 пос. Некрасовка, где воспитывается 43 ребенка. Сотрудники банка вместе с детьми и воспитателями убирали территорию детского дома и провели спортивное состязание «Веселые старты». На юбилей со дня открытия детскому дому подарили сертификат на приобретение акустической системы.

Для ребят из Детского дома г. Артема сотрудники банка организовывали выступления Приморского театра кукол – дети заворожено следили за спектаклем.  В течение года в Дом ребенка передавались одежда и игрушки, собранные сбербанковским коллективом, а также подарки от клиентов банка.

Сотрудники Благовещенского отделения провели футбольный матч с детьми и провели торжественное награждение победителей кубком и медалями. В завершении соревнований работники банка вместе с ребятами запускали воздушных змеев.

Накануне празднования Нового года сотрудники Дальневосточного Сбербанка подарят всем ребятам настоящую новогоднюю сказку – вручат подарки и устроят веселые утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой.

СПРАВКА ЗР:

Дальневосточный банк Сбербанка России уже на протяжении нескольких лет оказывает помощь воспитанникам детских домов, оставшимся без попечения родителей. Более сотни сотрудников банка на постоянной основе вовлечены в корпоративную благотворительную программу «Счастливое детство». Дальневосточный Сбербанк ведет шефство над 15 детскими домами в 13 городах Дальневосточного региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: сбербанк  детский дом  подарки  дети  игрушки  утренник 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru