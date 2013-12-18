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Островные ученые высказали предложение по переименованию двух мысов на севере Сахалина

18 Декабря 2013, 11:48 | Дальний Восток

В Сахалинской области в 2013 году финансовая поддержка молодых ученых увеличилась в пять раз

Итоги научно-исследовательских проектов, выполненных в 2013 году молодыми учёными при грантовой поддержке регионального правительства, подвели на заседании президиума научно-экспертного совета при Правительстве Сахалинской области. Вел мероприятие заместитель председателя Правительства Сергей Хоточкин.

По рекомендации Совета в прошлом году Правительством Сахалинской области были внесены изменения в Положение о грантовой поддержке молодых ученых. В 2013 году бюджетное финансирование этого направления увеличилось в пять раз (с 300 тысяч рублей до 1,5 млн. рублей в год). Изменились и условия конкурса - теперь участвовать в поддержанных грантами проектах могут не только отдельные ученые, но и целые творческие, исследовательские коллективы, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе правительства Сахалинской области.

- Для правительства Сахалинской области это очень важное направление, так как исследовательские работы сориентированы именно на решение значимых для нашего региона вопросов. Это снижение воздействия природных рисков,  поддержание природного баланса, развитие туризма и образования, использование природных ресурсов островов в целях профилактики и активного восстановления здоровья сахалинцев и курильчан,- отметил Сергей Хоточкин.

Грантовой поддержкой в этом году воспользовались шесть молодых ученых (против трех в 2012 году и трех в 2011 году). В их исследовательских командах работали более 20 специалистов.

На заседании Совета островные ученые высказали предложение по переименованию двух мысов на севере Сахалина - мыса Широкий и Входной. По мнению экспертного сообщества, эти мысы являются безликими, тем более что в сахалинской истории есть люди, имена которых достойны того, чтобы увековечить их на карте. Названные выше географические точки предлагается переименовать в честь русских офицеров Петра Гаврилова и Михаила Корсакова.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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Теги: Сахалинская область  гранты 



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