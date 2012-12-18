Рыб могут подать на стол начальству

Гороскоп с 18 по 23 декабря

Овен. Овнам в первой половине недели следует строго соблюдать все служебные инструкции и не допускать нарушений трудовой дисциплины. Берегите свою деловую репутацию. Вторая половина недели позволит вам исправить положение и добиться положительных результатов в профессиональной деятельности.

Телец. Первая половина недели складывается неблагоприятно для финансовой деятельности Тельцов. Нежелательно в это время открывать банковские счета, размещать депозитные вклады под проценты, делать покупки по кредитной карте. У вас может появиться влиятельный покровитель.

Близнецы. Не полагайтесь на свою память и тщательно записывайте все пожелания. В противном случае вы можете что-то забыть, перепутать или упустить из виду, чем вызовете недовольство заказчиков. В случае обнаружения ошибок не следует вступать в споры: это только усугубит ваше положение и приведет к жалобам на вас руководству.

Рак. Ракам в первой половине недели звезды советуют обращать внимание на соблюдение исполнительской дисциплины при выполнении текущих обязанностей. Вторая половина недели благоприятствует деловому взаимодействию между начальством и подчиненными.

Лев. Львам в первой половине недели звезды советуют отдавать предпочтение выполнению привычного круга обязанностей. Избегайте любых новшеств, экспериментов и попыток усовершенствовать какую-нибудь программу или технику. Помните о правиле «лучшее - враг хорошего».

Дева. Девам в первой половине недели звезды советуют строго соблюдать взятые на себя обязательства и не нарушать подписанных договорных отношений. В противном случае не избежать неприятностей. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто работает над отчетами, занимается научными или маркетинговыми исследованиями.

Весы. Весам в первой половине недели следует ограничить приток новой информации. Разговоры на посторонние темы будут отнимать слишком много времени, из-за чего вы рискуете не справиться с запланированным объемом работы.

Скорпион. У Скорпионов в первой половине недели могут возникнуть материальные убытки из-за ошибок, допущенных по рассеянности. Возможно, вы возьметесь за выполнение ненужной работы, но узнаете об этом уже по завершению проекта, либо сданные в этот период отчеты придется переделывать заново. Вторая половина недели внесет ясность в рабочую деятельность.

Стрелец. У Стрельцов в первой половине недели могут осложниться дела, связанные с предпринимательской активностью. Вторая половина недели позволит вам прояснить многие вопросы и добиться перемен к лучшему.

Козерог. У Козерогов в первой половине недели ухудшается информационный фон. Возможно, вам будет поступать много ложных сведений и придется тратить дополнительное время на их проверку.

Водолей. Водолеи любят и умеют работать в коллективе единомышленников. Однако в первой половине недели подобная деятельность вам противопоказана, поскольку вряд ли она будет результативной. Это не лучшее время для планирования и принятия финансовых решений.

Рыбы. У Рыб первая половина недели может быть связана с проблемами во взаимоотношениях с вышестоящим руководством. Старайтесь четко выполнять распоряжения начальства. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с увеличением уровня дохода за счет роста производительности и эффективности труда.

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