Тельцов начальство возьмет за рога

Гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

Овен. Это одна из самых напряженных недель в профессиональной деятельности Овнов. Внутренняя неготовность подчиняться распоряжениям начальства может столкнуться с повышенными требованиями с его стороны. Кроме того, перед вами могут поставить жесткие дедлайны, которое будет чрезвычайно сложно соблюсти.

Телец. Первая половина недели у Тельцов может быть связана с различными проверками их деятельности. Не следует браться за работу, если вы не уверены, что обладаете достаточными профессиональными знаниями. Вторая половина недели не подходит для подписания договоров о сотрудничестве.

Близнецы. Близнецам на этой неделе не рекомендуется работать с техникой. Не забывайте о мерах безопасности: в это время возрастает риск производственного травматизма. В конце недели лучше воздержаться от заключения крупных торговых сделок.

Рак. Ракам в первой половине недели, возможно, придется столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами, которые лишат возможности действовать самостоятельно и соблюдать свои профессиональные и финансовые интересы. Игроки на бирже рискуют понести убытки.

Лев. У Львов на этой неделе может сложиться достаточно напряженный психологический климат в трудовом коллективе. Старайтесь уходить от межличностных разбирательств. Кроме того, это не лучшее время для реализации своих карьерных амбиций. Между тем сейчас можно рассчитывать на поддержку родственников.

Дева. Типичные Девы на этой неделе могут столкнуться с финансовой нестабильностью. Рекомендуется воздержаться от любых рисков, а также денежных заимствований. В середине недели вам может поступить полезная информация, которой вы сможете воспользоваться с выгодой для себя.

Весы. Напряженно складывается эта неделя для Весов, ориентированных на партнерское сотрудничество. Контрагенты могут повести себя непредсказуемо, от чего пострадают интересы дела. Середина недели благоприятна для умственного труда, работы с документами.

Скорпион. Скорпионы на этой неделе могут почувствовать дискомфорт при общении с коллегами по трудовому коллективу. Возможны трудности и при попытках установить новые знакомства. Окружающие люди вряд ли будут склонны к конструктивному взаимодействию. В середине недели старайтесь лично контролировать состояние дел.

Стрелец. Стрельцам на этой неделе рекомендуется воздержаться от дальних служебных командировок. Возможно, вам придется иметь дело с людьми, склонными к обманам и мошенничеству. Сейчас важно не рисковать своими личными деньгами. Финансовые спекуляции могут привести к крупным убыткам.

Козерог. Излишне прямолинейный, бескомпромиссный стиль поведения типичных Козерогов может привести к срыву дедлайнов. Чем меньше личных инициатив будет исходить от вас, тем успешнее пройдет эта неделя. В середине недели не помешает прислушаться к советам друзей.

Водолей. Водолеям не стоит обольщаться относительно поступающих на этой неделе предложений о сотрудничестве. Не исключено, что многие из них на деле окажутся лишь красивым миражом. Лучше сосредоточиться на качественном выполнении текущих проектов.

Рыбы. Рыбам рекомендуется в любых ситуациях прислушиваться к своей интуиции. Принимайте самостоятельные решения, не позволяйте окружающим навязать вам чужое мнение. Работа в составе коллектива в этот период может проходить с осложнениями.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.