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Управление Спецстроя оштрафовано в Приамурье на 1 млн руб.
18 Ноября 2013, 18:13 | Дальний Восток
Прокурорская проверка показала, что федеральное государственное унитарное предприятие "ГУ СДА при Спецстрое России" добывало песок из песчаного карьера без лицензии на право пользования недрами, пишет РИА "Новости".
"Прокурор космодрома "Восточный" возбудил административное дело в отношении ГУ СДА при Спецстрое России по статье "пользование недрами без лицензии", которое было направлено в министерство природных ресурсов Амурской области. По требованию прокурора ответчик оштрафован на 1 миллион рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данному факту начальнику предприятия внесено представление. Руководство предприятия устранило нарушения закона.
Автор: РИА "Новости"
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