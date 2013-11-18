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Увеличение численности населения округа зафиксировал Чукотстат

18 Ноября 2013, 13:47 | Дальний Восток

По оценке, численность постоянного населения Чукотского автономного округа на 1 октября 2013 г. составила 50970 человек и с начала года увеличилась на 190 человек, или на 0,4%.  На соответствующую дату предыдущего года наблюдалось уменьшение численности населения на 177 человек, или на 0,3%. При этом естественный прирост населения за январь-сентябрь  этого года  составил 85 человек, а миграционный прирост составил 105 человек. Об этом сообщает пресс-служба Чукотстата. 

По сообщению ведомства за январь - сентябрь текущего года в округе отмечалось уменьшение числа родившихся в Иультинском и Провиденском муниципальных районах. Уменьшение числа умерших зафиксировано в Иультинском, Чаунском муниципальных районах и в городском округе Анадырь. 

С начала года в округе родилось 480 человек, для сравнения за январь-сентябрь прошлого года  родилось 532 человека. Самый низкий показатель рождаемости зафиксирован в Чаунском муниципальном районе - 9,7‰, а самый высокий – в Чукотском муниципальном районе - 20,1‰. 

С начала года в округе умерло 395 человек (за январь-сентябрь 2012 года – 440 человек). Самый низкий показатель смертности зафиксирован в городском округе Анадырь - 6,0‰, а самый высокий – в Провиденском муниципальном районе - 17,9‰. С начала года в округе коэффициент смертности среди сельского населения выше на 90,0%, чем  среди городского населения.

На показатели воспроизводства населения существенное влияние оказывают процессы брачности и разводимости. С начала 2013 года количество браков уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 6,7%, и количество разводов уменьшилось на 12,7%.

По оценке специалистов  за январь - сентябрь 2013 года  число мигрантов, сменивших место жительства в пределах Чукотского автономного округа, увеличилось на 111 человек или  на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Миграционный прирост населения Чукотского автономного округа  уменьшился на 374 человека, что произошло в результате увеличения числа зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев и более, а так же отмечается увеличение роста прибывших в округ на 620 человек, или на 28,8%. Наряду с этим отмечено увеличение числа выбывших за пределы округа на 246 человека или на 10,2%. 

Приток населения в городскую местность округа составляет 93,8% от общего числа прибывших, а приток в сельскую местность – 6,6%. Наибольший процент числа прибывших отмечен в городском округе Анадырь  – 32,3%, а наименьший процент в Чукотском муниципальном районе – 2,4%.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: Чукотка  итоги  статистика  миграция  население 



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