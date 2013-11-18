Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Якутске откроется крупнейший на Дальнем Востоке Центр обработки данных
18 ноября в Якутске состоится торжественное открытие крупнейшего на Дальнем Востоке Центра обработки данных Регионального центра управления ИТ-инфраструктурой электронного правительства Республики Саха (Якутия).
Ожидается, что в мероприятии примут участие председатель правительства Якутии Галина Данчикова, заместитель председателя правительства Александр Борисов, министр связи и информационных технологий Константин Семенов, генеральный директор Информационного центра при президенте Анатолий Бравин.
Центр обработки данных представляет собой отказоустойчивую комплексную централизованную систему, обеспечивающую автоматизацию бизнес-процессов с высоким уровнем производительности, обеспечения безопасности обрабатываемой информации и качеством предоставляемых сервисов.
Ввод ЦОД позволит обрабатывать десятки гигабит информации в секунду, что в разы увеличит объемы обрабатываемых данных, значительно повысит доступность предоставляемых населению и бизнесу государственных и муниципальных услуг и эффективность деятельности государственных и муниципальных органов власти.
Преимущества ЦОДа велики. Вместо нескольких серверов, используемых в отдельно взятых органах власти и загруженных на 5-20%, возможно использовать один сервер ЦОД с загруженностью на 70-80%, пишет ЯСИА.
Кроме прочего, это еще и экономия электроэнергии, значительное сокращение финансовых затрат на приобретение соответствующего оборудования, программного обеспечения и оснащение серверных помещений в органах власти, учитывая что один приобретаемый блейд-сервер, выполняет функции 5-10 обычных серверов.
Повышается гибкость и скорость реагирования системы: технология виртуализации предлагает новый метод управления инфраструктурой и помогает системным администраторам затрачивать меньше времени на выполнение повторяющихся заданий — например, на инициацию, настройку, отслеживание и техническое обслуживание. При использовании технологии виртуализации возможно создание и запуск виртуального сервера в течение нескольких минут.
Центр обработки данных будет работать непрерывно, обеспечивая бесперебойное функционирование всех информационных систем и ресурсов и высокий уровень защиты как от физических воздействий, так и от кибератак.
На момент открытия на вычислительных мощностях серверного оборудования ЦОД уже развернуто и функционируют не менее 17 наиболее крупных информационных систем и ресурсов. В их числе нужно отметить такие как региональная система межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг, система межведомственного юридически значимого электронного документооборота, автоматизированная информационная система государственных закупок АИС «WEB-Торги», система обеспечивающая деятельность Удостоверяющего центра РС(Я), система универсальной электронной карты (УЭК) и др. Считается, что ЦОД РС(Я) является одним из крупнейших на Дальнем Востоке.
Следует отметить, что подобное нововведение позволит внедрить сервисно-ориентированную модель обеспечения деятельности органов государственной власти РС(Я) с использованием современных «облачных» технологий, тем самым решая задачи по централизации государственной IT-инфраструктуры республики и обеспечения стабильной и безопасной работы систем электронного правительства.
В рамках запуска в эксплуатацию Центра обработки данных, планируются выступления председателя правительства Галины Данчиковой и вице-премьера Александра Борисова и др. Также будет организован пресс-подход. После торжественного открытия для представителей СМИ будет проведена эксклюзивная экскурсия по Центру обработки данных.
Новости тематики
- Во Владивосток тянут стратегически важный кабель
- Продолжается подписка на газету "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал"
- Наноспутник SamSat-218, запущенный с Восточного, передает "обрывки морзянки"
- На Дальнем Востоке подготовлена система видеонаблюдения к дополнительной сдаче ЕГЭ в осенние сроки
- Компьютерный вирус, блокирующий доступ в Интернет, зафиксирован в Хабаровске
- На Дальнем Востоке отключили Facebook и Twitter
- Первая на Дальнем Востоке скамейка блогеров установлена в Якутске
- Видеонаблюдение за ходом ЕГЭ на Сахалине обеспечит "Ростелеком"
- Около 80 тысяч фильмов посмотрели в новогодние праздники жители Дальнего Востока
- На Дальнем Востоке 65 тысяч семей управляют просмотром любимых передач
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба