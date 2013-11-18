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В Якутске откроется крупнейший на Дальнем Востоке Центр обработки данных

18 Ноября 2013, 10:16 | Дальний Восток

18 ноября в Якутске состоится торжественное открытие крупнейшего на Дальнем Востоке Центра обработки данных Регионального центра управления ИТ-инфраструктурой электронного правительства Республики Саха (Якутия).

Ожидается, что в мероприятии примут участие председатель правительства Якутии Галина Данчикова, заместитель председателя правительства Александр Борисов, министр связи и информационных технологий Константин Семенов, генеральный директор Информационного центра при президенте Анатолий Бравин.

Центр обработки данных представляет собой отказоустойчивую комплексную централизованную систему, обеспечивающую автоматизацию бизнес-процессов с высоким уровнем производительности, обеспечения безопасности обрабатываемой информации и качеством предоставляемых сервисов.

Ввод ЦОД позволит обрабатывать десятки гигабит информации в секунду, что в разы увеличит объемы обрабатываемых данных, значительно повысит доступность предоставляемых населению и бизнесу государственных и муниципальных услуг и эффективность деятельности государственных и муниципальных органов власти.

Преимущества ЦОДа велики. Вместо нескольких серверов, используемых в отдельно взятых органах власти и загруженных на 5-20%, возможно использовать один сервер ЦОД с загруженностью на 70-80%, пишет ЯСИА.

Кроме прочего, это еще и экономия электроэнергии, значительное сокращение финансовых затрат на приобретение соответствующего оборудования, программного обеспечения и оснащение серверных помещений в органах власти, учитывая что один приобретаемый блейд-сервер, выполняет функции 5-10 обычных серверов.

Повышается гибкость и скорость реагирования системы: технология виртуализации предлагает новый метод управления инфраструктурой и помогает системным администраторам затрачивать меньше времени на выполнение повторяющихся заданий — например, на инициацию, настройку, отслеживание и техническое обслуживание. При использовании технологии виртуализации возможно создание и запуск виртуального сервера в течение нескольких минут.

Центр обработки данных будет работать непрерывно, обеспечивая бесперебойное функционирование всех информационных систем и ресурсов и высокий уровень защиты как от физических воздействий, так и от кибератак.

На момент открытия на вычислительных мощностях серверного оборудования ЦОД уже развернуто и функционируют не менее 17 наиболее крупных информационных систем и ресурсов. В их числе нужно отметить такие как региональная система межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг, система межведомственного юридически значимого электронного документооборота, автоматизированная информационная система государственных закупок АИС «WEB-Торги», система обеспечивающая деятельность Удостоверяющего центра РС(Я), система универсальной электронной карты (УЭК) и др. Считается, что ЦОД РС(Я) является одним из крупнейших на Дальнем Востоке.

Следует отметить, что подобное нововведение позволит внедрить сервисно-ориентированную модель обеспечения деятельности органов государственной власти РС(Я) с использованием современных «облачных» технологий, тем самым решая задачи по централизации государственной IT-инфраструктуры республики и обеспечения стабильной и безопасной работы систем электронного правительства.

В рамках запуска в эксплуатацию Центра обработки данных, планируются выступления председателя правительства Галины Данчиковой и вице-премьера Александра Борисова и др. Также будет организован пресс-подход. После торжественного открытия для представителей СМИ будет проведена эксклюзивная экскурсия по Центру обработки данных.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: ИТ  госзакупки  интернет  инновации  ЦОД  сервис  технологии  информация 



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