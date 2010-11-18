Токио ждет студентов

В конце октября в отеле «Хендэ» прошла выставка образовательных программ Японии. Свои услуги желающим обучаться в японских языковых школах, колледжах и университетах представили восемь учебных заведений. Пять из них – токийские, в том числе Колледж Искусств и Дизайна «ТОЙО», обучающий рисованию манга и аниме.

По словам представителя главного организатора мероприятия – Education&Career information Research Center «License academy» – Раисы Беликовой, интерес к японским образовательным программам со стороны российских студентов растет из года в год, несмотря на подъем иены и, как следствие, удорожание стоимости обучения. Всех интересующихся можно поделить на две группы – те, кто уже определились с выбором профессии и мысленно связали свою судьбу с Японией, и те, кто в силу личного любопытства хочет поближе познакомиться с культурой и традициями этой страны. Первые, как правило, останавливают свой выбор на университетах полного цикла, с включенными языковыми подготовительными курсами. Вторые едут на летние краткосрочные курсы, позволяющие соприкоснутся с культурой изнутри.

Стоимость обучения в японских колледжах и университетах полного цикла колеблется от $2000-4500 за семестр, плюс добавляются траты на аренду жилья, транспорт, питание и карманные расходы. Краткосрочные языковые курсы обойдутся, в зависимости от местоположения принимающей стороны, в $500-700, плюс питание, проживание и проезд до места обучения.

В этом году свои услуги краткосрочных языковых курсов представили международная Лингвистическая Академия (г.Токио), Международная Школа Японского Языка Тамагава (г.Токио), Школа Японского Языка ТСС (г. Токио), Школа Японского Языка Ю (г.Токио). Студенты на обучение в столице Японии съезжаются не только с российского Дальнего Востока, но и центральной части России. Правительство Японии поддерживает продвижение национального образовательного продукта в Южной Корее, Монголии, Сингапуре, Малазии.