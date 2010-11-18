Застрявшие в Нячанге

30 октября на сайте www.vl.ru появилось сообщение о том, что 13 владивостокских туристов не могут вернуться домой из Вьетнама: аэропорт Нячанга из-за проливных дождей прекратил работу, в результате чего приморцы, среди которых было трое детей, не успели на рейс Ханой–Владивосток, выполняемый «Владивосток-Авиа». Ситуация осложнялась не столько тем, что следующий аналогичный рейс этого авиаперевозчика ожидался только через две недели (из Ханоя во Владивосток можно улететь и через Сеул, и через Пекин), сколько возможными проблемами с иммиграционными службами: у туристов истекал срок безвизового пребывания на территории Вьетнама.

Новость мгновенно была растиражирована СМИ и вызвала неоднозначный резонанс: голоса сочувствующих тонули в море негативной реакции. «ЗР» встретился с непосредственными участниками события.

Из первых уст

«Отдохнули мы отлично, погода испортилась буквально накануне вылета в Ханой, - рассказывает Ирина КИРЕЕВА. – По дороге в аэропорт стало ясно, что это не просто проливной дождь: уровень воды поднимался на глазах, морскую рыбу выносило прямо на дорогу, машина временами не ехала, а плыла… Перелет до Ханоя занимает всего час сорок, у нас была очень удобная стыковка с владивостокским рейсом, и мы уже предвкушали скорое возвращение домой, но из-за разбушевавшейся стихии аэропорт закрыли, отменив все рейсы, и на предоставленном Vietnam Air автобусе мы вернулись обратно в город. Нас, «застрявших в Нячанге» приморцев, оказалось 13 (позже их число выросло до 17. – Прим. авт.). И каждый по-своему реагировал на ситуацию, некоторые – излишне эмоционально. У меня, несмотря на то, что это была первая заграничная поездка, да еще и с 6-летней дочерью, паники не было, напрягало лишь то, что мы никак не могли дозвониться до посольства РФ во Вьетнаме ни по одному из указанных в путеводителях телефонов, да и вынужденное нарушение визового режима оптимизма не прибавляло: не хотелось, чтобы дело закончилось депортацией».

Поскольку все туристы прибыли во Вьетнам самостоятельно, без поддержки турфирм, надеяться им приходилось только на себя. К счастью, среди них оказалась Александра ГОЛОВНЯ - не просто бывалый турист, но еще и с опытом работы в турбизнесе. Это она оперативно связалась с представительством «Владивосток-Авиа» в Ханое, аннулировав заблаговременно авиабилеты (благодаря чему теперь за них можно вернуть деньги), решала все возникающие вопросы, и это с ее подачи на www.vl.ru прозвучала информация о сложившейся ситуации. Помощь туристам также оказала турфирма «Москва» в Нячанге.

«Мы нуждались не в материальной поддержке, как извратили позже некоторые информагентства, а в информационной. Посольские телефоны упрямо молчали, и мы рассчитывали на то, что форумчане подскажут другие координаты для связи, а заодно поделятся практическими советами по выходу из аналогичных ситуаций, - поясняет Александра. – И было неприятно, когда СМИ стали преподносить это в гротескной форме: мол, сидят без денег, доедают последнюю лапшу… Мы с семьей не первый раз отдыхали во Вьетнаме самостоятельно, у нас были и медицинские страховки, и банковские карты, и если чего и не хватало, так это информации и моральной поддержки. Кроме того, я сама работала в сфере туризма и знаю, что в ситуации форс-мажора в равном положении оказываются и те, кто организовывал маршрут самостоятельно, и те, кто пользовался услугами турфирм.

Нам повезло: 31 октября из Нячанга были организованы два дополнительных рейса, и мы, наконец, смогли вылететь в Ханой. Сразу после этого погода снова ухудшилась, и аэропорт снова закрыли. В Ханое нас встретил сотрудник посольства, отвез в гостиницу и все время нашего нахождения в этом городе оказывал всестороннюю помощь. Была составлена консульская нота, объяснявшая нашу ситуацию и позволившая избежать проблем с миграционными службами. И, наконец, 2 ноября, после того как были улажены все формальности, вылетели во Владивосток через Сеул». Впрочем, не все было так безоблачно. Человеческий фактор как обычно сыграл свою роль. «Застрявшие в Нячанге» разделились на две группы. Несмотря на то, что все стремились в одну точку, пути возвращения каждый видел по-своему.

«Отчасти мы понимаем, откуда взялась волна негатива в наш адрес, - продолжает Александра. – Просто каждый решает проблемы по-своему. Одни надеются только на себя, другие отказываются понимать, что ситуация – форс-мажорная, и никто и ничего им не должен: риски самостоятельных поездок всегда ложатся на плечи самих путешественников. Отсюда и нелепые требования самолета МЧС, и абсурдная попытка увидеться с Президентом РФ, который как раз в это время был в Ханое…

Тем не менее сегодня, когда все позади, хочется поблагодарить всех, кто нам помогал: администрацию сайта www.vl.ru, который стал нашим «оперативным штабом», заместителя консула во Вьетнаме Константина Владимировича и представителя «Владивосток-Авиа» в Ханое г-на Чыонг Минь Тхыка, проявившего не административное, а живое человеческое участие. А также всем-всем-всем, кто поддерживал нас морально.

Жаль только, что не нашлось взаимопонимания с головным офисом «Владивосток-Авиа» в плане перезачета стоимости наших прежних билетов при покупке нового авиарейса того же перевозчика по маршруту «Сеул-Владивосток».

«Стыдно за рашку…»

Честно говоря, автора этих строк больше всего поразила не ситуация, в которой оказались владивостокцы, – от подобных случаев никто не застрахован, - а реакция земляков на происходящее. Форумы местных интернет-порталов просто кипели неуемной злобой: «быдло, решившее выпендриться в нищей стране», «придурки, поперлись отдыхать в сезон дождей», «дикари-халявщики», «гопота, решившая развести народ»… Безусловно, были и сочувствующие комментарии, и полезные рекомендации, но они казались исключением. Причем создавалось стойкое ощущение, что чем злее комментарий, тем меньше в жизни видел его автор…

«Почитала посты всех недоброжелателей рода человеческого: они просто рады в своей ничтожности, когда у кого-то горе. Такие никогда не помогут. А если окажутся рядом - подтолкнут падающего, - пишет одна из пользователей. – Ребята, держитесь! Нормальные люди вам сочувствуют и помогут, как, уверена, уже кто-то помог вам. А вы потом, в свою очередь, тоже непременно кому-то должны помочь. Хороших людей больше! Просто они в глаза нагло не лезут».

«Знаю много примеров, когда случались проблемы у кавказцев. Так вот, они и морально поддержат соплеменников, и помогут всегда кто чем может, - пишет omega1251. – Но, читая данные посты, начинаю понимать, за что нас так не любят во всем мире… Народ, который разобщён и где у каждого своя хата с краю, будет терпеть всевозможные бедствия, так и не поняв, что большинство его бед - в обычном пофигизме к проблемам своего соседа, а соседа - к его... Стыдно за рашку…».