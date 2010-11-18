На Дальнем Востоке останется лишь два часовых пояса

Приморские парламентарии намерены обратиться в правительство с просьбой на один час «приблизить» местное время к московскому. С подобной инициативой выступили и их коллеги из Хабаровского края и Якутии.

По мнению законодателей, для перехода в 6-часовой пояс потребуется совсем немного - не переводить стрелки часов на летнее время весной 2011 года. Тем самым местное время приблизится к астрономическому, улучшится связь и взаимодействие региона с центральной Россией. Правда, их оппоненты считают, что это неэкономично, а кроме того, скажется на здоровье населения. Но кто мешает предприятиям начинать рабочий день не в девять, а, допустим, в восемь или даже семь часов?

Мы переводим стрелки то на час вперед, то на час назад уже более двух десятков лет, каждый раз забывая, куда именно их нужно крутить весной, а куда осенью. Введение подобного порядка объяснялось необходимостью рационального использования светлой части суток и экономией электроэнергии. Энергетики, правда, еще в те времена, когда не было энергосберегающих лампочек, подсчитали, что сдвиг стрелок на час вперед позволяет стране сэкономить 4,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, или около 0,5% потребляемого в стране электричества. В переводе на душу населения - 26 киловатт-часов в год, что, в общем-то, не так уж и много.

По словам руководителя Примгидрометцентра Бориса КУБАЯ, разговоры об экономии электроэнергии – не более чем профанация. Одним из основных потребителей энергии является промышленный сектор. Это значит, что как бы мы ни крутили в разные стороны стрелки, производственный процесс «съест» ровно столько киловатт, сколько ему требуется. Поэтому надо не стрелки туда-сюда переводить, а делать энергетику менее затратной. Линии электропередачи, теплотрассы – все это очень дорого и неэффективно. Наш край – один из самых уникальных регионов России. По числу солнечных дней, особенно осенью и зимой, нам нет равных. Причем солнечных дней за последние годы становится больше. Но солнечная энергия у нас не востребована, хотя для Приморья она куда более эффективна, чем энергия ветра.

Да, 110 стран мира, включая страны Европы и США, дважды в год переводят стрелки часов, а азиатские страны, включая наших ближайших соседей по АТР - Китай, Японию, Вьетнам, Корею, которых в непрактичности не упрекнешь, ни разу за всю их историю не переводили стрелки. Так почему бы нам не прислушаться к азиатской мудрости? Неужто они не умеют считать деньги? Наверное, все давно просчитали и поняли, что игры со временем не стоят свеч.

- Сократив наш часовой пояс хотя бы на час, Приморье станет ближе по времени к своим основным торговым партнерам - Китаю и Южной Корее, - прокомментировал предложение приморских парламентариев профессор кафедры менеджмента ВГУЭС Владимир СОЗИНОВ. Но главное, по его словам, что людям не придется вставать ни свет ни заря, что благотворно скажется на их физическом и духовном состоянии. Ведь с переходом на летнее время работоспособность населения падает на 9%. Это подтверждается исследованиями НИИ медицины труда РАМН.

- Я считаю отмену перехода на летнее время нормальной мерой, которая приведет к тому, что мы будем жить в более благоприятном биологическом ритме, связанном с солнцем, - заявил депутат Законодательного Собрания, заслуженный врач РФ Анатолий БЕЛЯЕВ. - Экономическая составляющая этого перехода не подтверждается, но сдвиг стрелок дважды в год ведет к определенным проблемам со здоровьем, самой распространенной из которых является нарушение продолжительности и качества сна.

Медики располагают данными, что в течение первых пяти суток после перевода стрелок на 11% увеличивается количество вызовов «скорой помощи» к больным, страдающим сердечно-сосудистыми недугами. Переход на летнее время ведет к насильственному пробуждению людей в течение полугода на час раньше и к неестественному ритму работы все осенне-зимние месяцы. Это, считают специалисты, не только повышает заболеваемость, но и ведет к возрастанию дорожно-транспортных происшествий.

По словам директора НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения СО РАМ доктора медицинских наук Татьяны ГВОЗДЕНКО, для здорового человека никакого вреда при переходе на зимнее и летнее время нет, хотя и они реагируют на любые изменения по-разному: одни - быстро и практически безболезненно, другие – тяжело приспосабливаются к новым условиям. Для детей же, пожилых и людей с хроническими, особенно сердечно-сосудистыми заболеваниями, перевод стрелок - настоящий стресс для организма.

В последние несколько лет в правительстве идут дебаты о том, нужно ли вообще переводить часы дважды в год. В 2008 году спикером Совета Федерации Сергеем МИРОНОВЫМ был подан законопроект, в котором предполагалась отмена перехода на летнее время. Год спустя этот же вопрос поднял президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ, а в своем послании Федеральному собранию выразил сомнение: а не слишком ли много у нас часовых поясов? И после послания президента часовые пояса в России постепенно начали ужиматься. Камчатка с Чукоткой первыми подали пример, не приняв участия в переходе на летнее время минувшей весной. И сейчас у них разница с Москвой не девять часов, а восемь.

Теперь очередь за нами. Если весной Приморье не будет переводить стрелки, разница с Москвой составит 6 часов, и на Дальнем Востоке останется лишь два часовых пояса. Но окончательное решение - жить ли приморцам в новом часовом поясе - за правительством России.