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Правительство России задумалось о строительстве еще одного мегамоста на Дальнем Востоке

18 Октября 2017, 15:45 | Дальний Восток

Причем, речь идет не о мосте на Сахалин

Правительство рассматривает идею строительства моста из Евразии в Северную Америку (Чукотка и Аляска), сообщил министр транспорта Максим Соколов, передал ТАСС.

«В перспективе мы обсуждаем проекты строительства железнодорожного перехода и на остров Сахалин, и в Японию, и даже через Берингов пролив, соединяя евразийский и американский континенты», — сказал он, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. «Мы исходим из того, что в перспективе интеграция нашей страны в мировую экономику будет только усиливаться, и у РЖД есть отличный потенциал на глобальном рынке транспортных услуг», — добавил глава Минтранса, не назвав предварительную сумму строительства.

Протяжённость моста составит 86 км. Сейчас рассматривается возможность строительства моста с материковой части России на Сахалин и с Сахалина в Хоккайдо. Причем, известно, что подрядчик строительства моста на Сахалин уже известнен (см. ссылку).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мост  Аляска  северная америка  Дальний Восток  Чукотка  ржд 



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Комментарии

  • КОТ23:39, 17.10.2017#

    Для начала надо на Аляске провести референдум и вернуть ее "домой" в Россию. И уже по обычному сценарию строить мост и поднимать экономику. А для тренировки строительства моста, начать строить мост на Сахалин и Хоккайдо.

  • арт01:37, 18.10.2017#

    Для начала закройте мусоросжигательный завод на Бородинской. И постройте новый за городской чертой.

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