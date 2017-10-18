Правительство России задумалось о строительстве еще одного мегамоста на Дальнем Востоке

Причем, речь идет не о мосте на Сахалин

Правительство рассматривает идею строительства моста из Евразии в Северную Америку (Чукотка и Аляска), сообщил министр транспорта Максим Соколов, передал ТАСС.

«В перспективе мы обсуждаем проекты строительства железнодорожного перехода и на остров Сахалин, и в Японию, и даже через Берингов пролив, соединяя евразийский и американский континенты», — сказал он, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. «Мы исходим из того, что в перспективе интеграция нашей страны в мировую экономику будет только усиливаться, и у РЖД есть отличный потенциал на глобальном рынке транспортных услуг», — добавил глава Минтранса, не назвав предварительную сумму строительства.

Протяжённость моста составит 86 км. Сейчас рассматривается возможность строительства моста с материковой части России на Сахалин и с Сахалина в Хоккайдо. Причем, известно, что подрядчик строительства моста на Сахалин уже известнен (см. ссылку).