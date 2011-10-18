ГЛОНАСС охватил всю Землю

Руководитель Федерального космического агентства Владимир ПОПОВКИН сообщил о завершении развертывания орбитальной группировки спутников ГЛОНАСС.

Выступая в Государственной думе, он заявил, что в начале октября был успешно запущен последний из необходимых для работы российской системы глобального позиционирования спутник «Глонасс-М».

«Речь идет о развитии наземного сегмента системы, благодаря чему к 2015 году точность системы составит один метр, притом что сейчас этот показатель составляет 5-6 метров», - пояснил глава Роскосмоса, отметив, что пока «Россия занимает неоправданно малое место на мировом рынке космических услуг».

Напомним, в составе орбитальной группировки системы ГЛОНАСС насчитывается 28 космических аппаратов, 23 из них используются по целевому назначению, два находятся на этапе ввода в эксплуатацию, а еще три временно отключены на техобслуживание. Для того, чтобы навигационный сигнал системы ГЛОНАСС принимался на всей территории Земли, необходимо не меньше 24 работающих спутников.