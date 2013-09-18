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"Аэрофлот" предоставит скидку в 20% на билеты на Дальний Восток

18 Сентября 2013, 18:20 | Дальний Восток

Пассажиры "Аэрофлота" смогут покупать билеты в города Дальнего Востока, поступающие в продажу со среды, 18 сентября, со скидкой в 20%, говорится в сообщении перевозчика.

Ранее во вторник гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что компания в связи с наводнением на Дальнем Востоке решила снизить на 20% тариф на перевозки в экономическом классе.

Скидка будет предоставляться до конца года и распространяться на города: Благовещенск, Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Правление "Аэрофлота" также приняло решение оказать финансовую помощь Дальневосточному региону, терпящему бедствие — на эти цели выделено 10 миллионов рублей. Кроме того, сотрудники авиакомпании приняли решение перечислить пострадавшим часть своей зарплаты, пишет РИА "Новости".
 

Автор: РИА "Новости"
Теги: наводнение  аэрофлот 



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Комментарии

  • tflir22:07, 18.09.2013#

    Где, когда. Ни на копейку не подешевело.

  • Рысяка10:24, 20.09.2013#

    Билеты в города или из городов??? Разница огромная!

  • ___Антик___10:54, 20.09.2013#

    Написано же, в города Дальнего Востока!

  • Псевдоним11:13, 20.09.2013#

    С какого дня начнется такое "благородство" "Аэрофлота"?Во все СМИ раструбили о "подвиге", а с какого дня уточнить тяжело, или ничего не будет. Пиар и самолюбование на человеческом несчастье- вот что значит эта скидка.

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