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"Аэрофлот" предоставит скидку в 20% на билеты на Дальний Восток
Ранее во вторник гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что компания в связи с наводнением на Дальнем Востоке решила снизить на 20% тариф на перевозки в экономическом классе.
Скидка будет предоставляться до конца года и распространяться на города: Благовещенск, Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск.
Правление "Аэрофлота" также приняло решение оказать финансовую помощь Дальневосточному региону, терпящему бедствие — на эти цели выделено 10 миллионов рублей. Кроме того, сотрудники авиакомпании приняли решение перечислить пострадавшим часть своей зарплаты, пишет РИА "Новости".
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