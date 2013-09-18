"Аэрофлот" предоставит скидку в 20% на билеты на Дальний Восток

Пассажиры "Аэрофлота" смогут покупать билеты в города Дальнего Востока, поступающие в продажу со среды, 18 сентября, со скидкой в 20%, говорится в сообщении перевозчика.



Ранее во вторник гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что компания в связи с наводнением на Дальнем Востоке решила снизить на 20% тариф на перевозки в экономическом классе.

Скидка будет предоставляться до конца года и распространяться на города: Благовещенск, Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Правление "Аэрофлота" также приняло решение оказать финансовую помощь Дальневосточному региону, терпящему бедствие — на эти цели выделено 10 миллионов рублей. Кроме того, сотрудники авиакомпании приняли решение перечислить пострадавшим часть своей зарплаты, пишет РИА "Новости".

