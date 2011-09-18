По развитию ИКТ Южная Корея «впереди планеты всей»

Южная Корея является мировым лидером по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). За ней следует Швеция, а третью позицию занимает Исландия. Так считают составители рейтинга развития ИКТ, подготовленного Международным союзом электросвязи.

Эксперты провели сравнительный анализ ситуации в 152 странах мира. Помимо упомянутых стран в первую десятку входят также Дания, Финляндия, Гонконг, Люксембург, Швейцария, Нидерланды и Великобритания.

Россию авторы рейтинга разместили на 47-й позиции – это лучший результат среди стран СНГ. Среди бывших союзных республик, не входящих в СНГ, более высокие места заняли Эстония (33-е место), Литва (35-е) и Латвия (40-е).

В масштабе всего мира число интернет-пользователей увеличилось вдвое за последние пять лет, и в настоящий момент составляет 2 млрд человек, сообщает Радио ООН.