Минэкономразвития определило темпы роста тарифов

Минэкономразвития России предлагает повышать тарифы на электроэнергию для населения в 2013-2014 годах на 10-12% ежегодно, на газ — на 15%, на грузовые железнодорожные перевозки — на 5,5% в 2013 году и на 5% в 2014 году. Об этом сообщила журналистам министр экономического развития Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестфорума в Сочи.

Правительство РФ 12 сентября предложило увеличить тарифы на газ в следующем году не более чем на 15%, на электроэнергию и тепло — на уровне инфляции.

Увеличение тарифов естественных монополий неизбежно спровоцирует рост инфляции, предупреждают в Росстате.

По оценке директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, прибыльность естественных монополии контрпродуктивна. «Каждая денежная единица прибыли денежной монополии … дает для экономики в целом 3-6 денежных единиц … убытка», — писал экономист на своем собственном сайте.