Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Военнослужащие ВВО отличились на международных армейских играх "Арми-2016"
Военнослужащие Восточного военного округа, которые вошли в сборные России, для участия в международных армейских играх «Армии-2016» заняли ряд призовых мест. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В частности, на международном этапе конкурса «Танковый биатлон» экипажи танков Т-72Б3 от мотострелковых бригад, дислоцированных на острове Сахалин и в Забайкалье, вошедшие в сборную России завоевали первое место.
В международном конкурсе экипажей БМП «Суворовский натиск» победное золото взяли в составе команды от Российской Федерации военнослужащие мотострелковых бригад, дислоцированных в городах Кяхта (Республика Бурятия) и Борзя (Забайкальский край).
Летчики авиачастей ВВО, дислоцированных в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), п. Домна (Забайкальский край), п. Черниговка (Приморский край), также в составе сборной от ВКС России отмечены золотыми медалями на конкурсе «Авиадартс».
Морские пехотинцы из Владивостока на международных этапах «Армии-2016» «Морской десант» и «Глубина» вышли на передовые позиции.
Военные инженеры от инженерного соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, в конкурсе «Инженерная формула» заняли первое место.
Сильнейшими в составе сборной от Вооруженных Сил РФ стали военнослужащие соединения специального назначения ВВО в конкурсе «Эльбрусское кольцо».
На военно-медицинской эстафете не было равных, военным медикам от мотострелкового соединения ВВО из Хабаровского края, Тихоокеанского флота и управления армии ВВС и ПВО.
В общем зачете военнослужащие воинских частей ВВО и Тихоокеанского флота в составе сборных от России на международном этапе «Армии-2016» завоевали 8 первых и два вторых места.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба