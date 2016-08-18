Военнослужащие ВВО отличились на международных армейских играх "Арми-2016"

Военнослужащие Восточного военного округа, которые вошли в сборные России, для участия в международных армейских играх «Армии-2016» заняли ряд призовых мест. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В частности, на международном этапе конкурса «Танковый биатлон» экипажи танков Т-72Б3 от мотострелковых бригад, дислоцированных на острове Сахалин и в Забайкалье, вошедшие в сборную России завоевали первое место.

В международном конкурсе экипажей БМП «Суворовский натиск» победное золото взяли в составе команды от Российской Федерации военнослужащие мотострелковых бригад, дислоцированных в городах Кяхта (Республика Бурятия) и Борзя (Забайкальский край).

Летчики авиачастей ВВО, дислоцированных в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), п. Домна (Забайкальский край), п. Черниговка (Приморский край), также в составе сборной от ВКС России отмечены золотыми медалями на конкурсе «Авиадартс».

Морские пехотинцы из Владивостока на международных этапах «Армии-2016» «Морской десант» и «Глубина» вышли на передовые позиции.

Военные инженеры от инженерного соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, в конкурсе «Инженерная формула» заняли первое место.

Сильнейшими в составе сборной от Вооруженных Сил РФ стали военнослужащие соединения специального назначения ВВО в конкурсе «Эльбрусское кольцо».

На военно-медицинской эстафете не было равных, военным медикам от мотострелкового соединения ВВО из Хабаровского края, Тихоокеанского флота и управления армии ВВС и ПВО.

В общем зачете военнослужащие воинских частей ВВО и Тихоокеанского флота в составе сборных от России на международном этапе «Армии-2016» завоевали 8 первых и два вторых места.