www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Военнослужащие ВВО отличились на международных армейских играх "Арми-2016"

18 Августа 2016, 17:25 | Дальний Восток

Военнослужащие Восточного военного округа, которые вошли в сборные России, для участия в международных армейских играх «Армии-2016» заняли ряд призовых мест. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В частности, на международном этапе конкурса «Танковый биатлон» экипажи танков Т-72Б3 от мотострелковых бригад, дислоцированных на острове Сахалин и в Забайкалье, вошедшие в сборную России завоевали первое место.

В международном конкурсе экипажей БМП «Суворовский натиск» победное золото взяли в составе команды от Российской Федерации военнослужащие мотострелковых бригад, дислоцированных в городах Кяхта (Республика Бурятия) и Борзя (Забайкальский край).

Летчики авиачастей ВВО, дислоцированных в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), п. Домна (Забайкальский край), п. Черниговка (Приморский край), также в составе сборной от ВКС России отмечены золотыми медалями на конкурсе «Авиадартс».

Морские пехотинцы из Владивостока на международных этапах «Армии-2016» «Морской десант» и «Глубина» вышли на передовые позиции.

Военные инженеры от инженерного соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, в конкурсе «Инженерная формула» заняли первое место.

Сильнейшими в составе сборной от Вооруженных Сил РФ стали военнослужащие соединения специального назначения ВВО в конкурсе «Эльбрусское кольцо».

На военно-медицинской эстафете не было равных, военным медикам от мотострелкового соединения ВВО из Хабаровского края, Тихоокеанского флота и управления армии ВВС и ПВО.

В общем зачете военнослужащие воинских частей ВВО и Тихоокеанского флота в составе сборных от России на международном этапе «Армии-2016» завоевали 8 первых и два вторых места.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: ВВО  армия  военнослужащие 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru