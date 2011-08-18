В Японии заработал первый из отключенных реакторов

Японские власти 17 августа разрешили запустить первый ядерный реактор, из числа тех, которые после землетрясения и цунами 11 марта, были отключены по всей стране по причинам безопасности.

Сейчас в Японии бездействуют почти три четверти из 54 энергоблоков – они были остановлены сразу после катастрофы 11 марта для тщательного техосмотра и проверки надежности при стихийных бедствиях, подобных тем, которые практически разрушили АЭС “Фукусиму-1″.

Соответствующие органы дали зеленый свет на запуск третьего реактора АЭС “Томари”, расположенного на острове Хоккайдо на севере страны.

В заявлении компании-оператора АЭС компании Hokkaido Electric Power (Hepco) говорится, что запуск состоялся в 16.00 дня по местному времени.

Губернатор острова Харуми Тахакаси (Harumi Takahashi) отметила, что она встречалась с главой префектуры Сирибеси, на территории которой находится “Томари”, а также с главами других близлежащих префектур и они не возражали против возобновления работы реактора.

После аварии на “Фукусиме-1″ многие японцы требуют полного закрытия всех АЭС в стране, опасаясь, что в стране могут произойти еще более мощные землетрясения и цунами. Сам премьер-министр страны Наото Кан высказался за постепенный переход от использования АЭС на альтернативные энергетические ресурсы. Однако министерство энергетики – одно из ключевых в стране – настаивает на немедленном запуске простаивающих энергоблоков после того, как они пройдут назначенные правительством испытания.