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В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России
Военно-информационный портал www.topwar.ru обнародовал сценарий сокрушительного удара китайской армии на российский Дальний Восток и Восточную Сибирь под более чем однозначным заголовком «Каким может быть 22 июня 2.0». Приводим измышления небезызвестного эксперта Александра ХРАМЧИХИНА дословно.
Каким может быть 22 июня 2.0, то, что 22 июня 1941 года высшее советское руководство испытало сильнейший шок и на несколько дней утратило способность к осмысленным действиям, - факт очевидный.
Споры по данному поводу сегодня идут на самом деле лишь о деталях того, что происходило в последнюю неделю июня в Москве. Разумеется, подобное положение вещей очень способствовало успехам вермахта в первые дни войны. Однако затем советские вожди всё же пришли в себя и начали действовать. Самым сильным из этих действий была эвакуация промышленности на восток. Именно это стало первым шагом к краху немецкой кампании. Удалось сформировать РККА «второго созыва», а потом и «третьего созыва». И, в конце концов, выиграть то, что поначалу было так безнадежно проиграно.
Сегодня, однако, интереснее другое: как бы повело себя нынешнее российское руководство в аналогичной ситуации? Ведь не из чего не следует, что таковая не может сложиться. Более того, в том, что сегодня происходит, есть много общего с событиями 1939–41 годов, когда противник совершенно открыто готовился к агрессии против нас, а мы с ним братались, уверенные, что защищены бумажками договоров.
Итак, каким же может быть 22 июня 2.0?
Только что наступил 20… год. Россия находится в традиционном новогоднем анабиозе. В Москве поздний вечер 2 января, на Дальнем Востоке утро следующего дня, в Сибири - глубокая ночь.
В 4 часа утра 3 января по местному времени два десятка вертолетов Ми-17 с китайским спецназом на борту на предельно малых высотах, никем не обнаруженные, за несколько минут преодолевают расстояние от границы в районе Фуюаня до Хабаровска и приземляются на стадионе им. Ленина, где имеется очень много пустого открытого пространства. По удивительному совпадению именно в этом месте в очень непрезентабельном здании находится генконсульство КНР в Хабаровске. Оно и выступает в качестве пункта наведения десанта, заодно обеспечивая подсветку места посадки с помощью прожекторов на крыше самого консульства и с футбольной арены (электроподстанция удивительным образом находится на территории визового отдела консульства). На месте посадки спецназовцы немедленно получают транспорт – микроавтобусы, стоящие в многочисленных гаражах у задней стены консульства, а также открыто на его дворе. На этих микроавтобусах по пустому Амурскому бульвару они через 5 минут доезжают до вокзала и захватывают его, сразу перерезая, таким образом, Транссиб. Другая часть десанта сворачивает с Амурского бульвара на улицу Серышева, захватывая находящийся там штаб ВВО. После этого в городе начинается отстрел руководства ВВО и ДВФО (наводку на нужные адреса обеспечивают работники консульства и представители местной китайской диаспоры).
После получения в штабе Народной освободительной армии Китая (НОАК) сообщения об успехе операции в Боли (таким теперь будет название Хабаровска) из глубины китайской территории начинают работать РСЗО WS-2D, огонь которых корректируется беспилотниками. Поработав примерно полчаса, они полностью «запахивают в землю» все объекты ВС РФ (около трёх десятков бригад сухопутных войск, авиабаз и полков ВВС и ПВО) в Амурской и Еврейской автономной областях, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. Отправляются на дно также все корабли и подлодки ТОФ, базирующиеся во Владивостоке. Дальности стрельбы китайским РСЗО для этого вполне хватает (до 400 км), тем более что большинство уничтожаемых объектов расположены в непосредственной близости от границы.
Одновременно китайские «Вторая артиллерия» (аналог РВСН) и ВВС наносят массированный удар с помощью самолётов, баллистических и крылатых ракет, а также боевых беспилотников по ракетным дивизиям РВСН в Иркутске, Ужуре, Барнауле и Новосибирске, по объектам ПВО и сухопутных войск в тех же регионах и в Бурятии. Одновременно же авианосное соединение ВМС НОАК наносит массированный авиационно-ракетный удар по Петропавловску-Камчатскому и Вилючинску, после чего там начинается высадка морского десанта.
Через два-три часа после начала операции (в Москве в это время глубокая ночь) резервные дивизии НОАК, заранее сконцентрированные вдоль границы под предлогом учений, переходят по льду Амур и Уссури на сотнях участков одновременно. Эти части и соединения оснащены старой техникой и укомплектованы плохо обученным личным составом, но сопротивляться им некому. Командование ВВО РФ и его основные силы уничтожены внезапным ударом, редкие очаги сопротивления быстро подавляются массой китайских войск. Главными противниками НОАК становятся погода и расстояния, но для китайского командования это не проблема. Сломавшееся на российских дорогах старье и обмороженное и простудившееся деревенское «пушечное мясо» не жалко, главное, что войска успешно занимают территорию, заодно захватывая в полной сохранности удобно расположенные у самой границы базы хранения вооружения и техники ВС РФ.
ВВС НОАК тем временем начинают наносить удары по объектам Сил воздушной обороны Казахстана, а регулярные части Ланьчжоуского ВО НОАК пересекают границу с этой страной и несколькими клиньями начинают продвигаться в глубь Казахстана. К вечеру 3 января в бой вводится 15-й воздушно-десантный корпус НОАК, по одной его дивизии захватывают Якутск, Астану и Улан-Батор.
В Москве с огромным трудом выходят из анабиоза, пытаясь понять, что происходит и что делать. Однако посол КНР в Москве сам является в МИД РФ и официально сообщает то, что уже несколько часов передают китайские радио и ТВ: двухсотлетний период унижения великой китайской нации империалистическими державами окончательно завершен. Нация возродила свое былое величие и отвергает все несправедливые и неравноправные договоры, навязанные ей империалистами, в первую очередь - Россией. Ответный лепет по поводу «стратегического партнерства» посол не считает нужным слушать.
Часть российского руководства находится на каникулах в Европе, причём некоторые из отдыхающих почему-то перестают выходить на связь с Кремлем и Белым домом. Оставшиеся в Москве осознают чудовищную реальность: к востоку от Урала у ВС РФ в относительно боеспособном состоянии имеются одна танковая бригада (в Челябинской области), три мотострелковые бригады (в Свердловской и Кемеровской областях и на Сахалине), а также одна авиабаза перехватчиков МиГ-31 в Красноярском крае. Кажется, что-то уцелело от группировки в Бурятии, но связь с войсками крайне неустойчива. При этом поступают сообщения о крушении поездов сразу на нескольких участках Транссиба на всем его протяжении к востоку от Урала из-за умышленного разрушения железнодорожного полотна. Таким образом, оборонять восточную часть страны нечем, перебрасывать подкрепления нет возможности. Кроме того, вторжение китайцев в Казахстан создает реальнейшую угрозу их выхода через несколько дней уже и в европейскую часть, на Западный Урал и в Нижнее Поволжье. ВС Казахстана слишком малы, чтобы оказать реальное сопротивление, к тому же обезглавлены после захвата китайским десантом Астаны. Из Москвы обращаются с просьбой о помощи в Брюссель и Вашингтон.
Из Брюсселя обещают в течение недели созвать срочную сессию Совета НАТО. Однако из Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллинна немедленно следуют заявления о том, что Китай в XIX–ХХ веках стал такой же жертвой русского империализма, как Польша и страны Балтии, поэтому его действия вполне правомерны. И уж совершенно точно эти страны никогда не будут оказывать России военную помощь в какой-либо форме и всему НАТО (где решения принимаются консенсусом) не дадут. В Брюсселе, а также в Париже, Берлине, Лондоне, Риме облегченно вздыхают: там тоже никто не собирался воевать за русских, да, собственно, и нечем, но важно, что теперь есть на кого свалить отказ.
В Вашингтоне на импотентных европейских союзников никто и не надеялся, там лихорадочно пытаются понять, нужно ли в одиночку помогать русским, а если да, то в какой форме, в каких объёмах и на каких условиях.
Между тем китайское «пушечное мясо» успешно продвигается в глубь России, подавляя незначительные очаги сопротивления и продолжая не обращать внимание на сломанную технику и обмороженных солдат. Первое серьезное сопротивление они встречают в Бурятии, где часть группировки ВС РФ действительно уцелела после авиационного удара, кроме того, местными усилиями удалось провести хоть какую-то мобилизацию. Первый настоящий русско-бурятский удар обращает китайских резервистов в бегство. Увы, счастье оказывается недолгим, поскольку в действие вступает беспрепятственно переброшенная на уже захваченную российскую территорию группировка из частей и соединений 16-й, 38-й, 39-й и 54-й армий сухопутных войск НОАК при мощной поддержке с воздуха. Это уже не резервисты, а отлично подготовленные регулярные части, вооружённые новейшей техникой. Быстро смяв российскую группировку, они выходят к Байкалу, преодолевают его по льду и захватывают Иркутск. Дорога на запад для них совершенно свободна, а на востоке почти вся обитаемая российская территория уже находится под контролем НОАК. Причём на этой территории случаев коллаборационизма оказывается гораздо больше, чем попыток организации сопротивления.
Москва пытается начать всеобщую мобилизацию, но мобилизационная система давно развалена, многие россияне, отдыхающие за границей, возвращаться отказываются, более того, начинают бежать и те, кто остался в России. Начинает всерьёз рассматриваться вариант применения ядерного оружия, причём не только и не столько по наступающим китайским войскам, вышедшим на подступы к Красноярску и въехавшим в Астану уже и по суше, сколько по территории противника.
Тут, однако, происходят события, решающие исход войны. Российские (а также, разумеется, американские) разведывательные спутники внезапно обнаруживают в центральной части Китая более 800 мобильных ПУ МБР и БРСД. Часть из них уже установлена в боевое положение, часть находится в походном положении. Через несколько часов ракет уже больше тысячи, причем местоположение многих из них успело измениться. Еще через несколько часов ракет становится более полутора тысяч. После чего китайские СМИ официально заявляют, что руководство КНР более не считает нужным скрывать размеры своего ракетно-ядерного арсенала: это 745 МБР и 1256 БРСД, общее же число ядерных зарядов различных классов составляет 8,5 тыс. единиц.
Хотя некоторые аналитики в Москве и Вашингтоне говорят о том, что значительная часть выставленных ракет на самом деле может быть макетами, другие возражают, что макеты вряд ли будут настолько мобильны и что разговоры о системе пещер и тоннелей, где и скрываются китайские ракеты, оказались правдой. Самое же главное, ни у кого нет ни малейшего желания проверять версию о макетах на практике.
Вашингтон окончательно умывает руки, официально заявляя о невмешательстве в войну. В Москве понимают, что теперь не получится даже взаимного гарантированного уничтожения. Уничтожение действительно будет гарантированным, но, увы, не взаимным. Китай переживёт гибель нескольких десятков миллионов человек, он в своей истории и не такое переживал. У России же шансов на выживание нет ни малейших. Москва соглашается на переговоры с Пекином и, следовательно, на его условия.
Мирный договор подписывается 23 февраля в Боли, в здании, где всего двумя месяцами раньше находился штаб ВВО. Официальная граница между КНР и РФ восстанавливается в соответствии с Нерчинским договором 1689 года и Кяхтинским договором 1727 года. Китаю отходят большая часть Забайкальского и Хабаровского краев, Амурская область, Приморский край и остров Куедао (сейчас известен как Сахалин), а также Республика Тыва. Южные Курилы возвращаются Японии (Пекин всегда полностью поддерживал Токио по курильской проблеме). Вся остальная территория РФ к востоку от Енисея передается Китаю в бессрочную аренду за 10 млрд долларов в год. При этом в закрытой части договора оговаривается, что аналогичная сумма ежегодно перечисляется на личные счета нескольких высших руководителей РФ. Территория между Уралом и Енисеем остается под юрисдикцией РФ, но объявляется полностью демилитаризованной, здесь не могут размещаться ни российские, ни китайские войска, ни, тем более, контингенты третьих стран. На этой территории граждане КНР получают те же права, что и граждане РФ, в том числе в плане проживания и трудоустройства. Аналогичные права получают китайцы и в Казахстане. Эта страна отказывается от наличия вооруженных сил и дает разрешение на размещение у себя «ограниченного контингента» НОАК. ОДКБ, Таможенный и Евразийский союзы объявляются распущенными. Монголия окончательно и навсегда возвращается в состав Китая.
НАТО и ООН официально заявляют, что удовлетворены столь быстрым и мирным разрешением конфликта. В Пентагоне генералы и адмиралы находятся в откровенном восторге: теперь деньги им польются потоком, ведь необходимо сдерживать колоссально усилившийся Китай.
КСТАТИ
По мнению российского эксперта, в гипотетической войне с Россией у Китая нет шансов
Вероятность войны между Россией и Китаем крайне мала, но даже если такой чисто гипотетический конфликт и произошел бы, Народно-освободительная армия Китая не сможет победить в войне с РФ.
Такое мнение высказал "Росбалту" директор института политического и военного анализа Александр ШАРАВИН, присутствующий сейчас на самых масштабных за весь постсоветский период военных учениях Вооруженных сил России на Дальнем Востоке.
Победы Китая в гипотетической войне с Россией быть не может, так как "никто не может игнорировать фактор ядерного оружия", считает Шаравин.
По его словам, Россия "абсолютно превосходит КНР" и в тактическом, и в стратегическом ядерном оружии.
"Кроме того, китайские руководители - дальновидные люди, и я даже не могу предположить, чтобы кто-то из них решился на такую авантюру, как война с РФ", - сказал Шаравин.
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Комментарии
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Псевдоним10:54, 19.07.2013#
Все верно, потому что на применение ядерного оружия в данном и других случаях слабая Россия не пойдет, никогда не решится (да и сегодня уже и не сможет) перед глобальной угрозой полного ее уничтожения со стороны США и того же Китая. Поэтому ядерное оружие останется "за скобками", а учитывая молниеность беспрепятственной оккупации КНР наших территорий указанный сценарий не только правдоподобный. но и адекватен сложившемуся раскладу сил. И чем дальше Россия будет оставаться в ряду слаборазвитых стран, тем все возможнее будет реализация этого сценария. Более того, 20-летняя затянувшаяся российская клоака в развитии уже разбудила крайне нездоровые территориальные аппетиты не только у Китая. Хотя у Китая - в первую очередь. Чем дальше в лес с голой жопой, тем больше дров могут сделать из нас.
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Псевдоним04:06, 23.10.2013#
вОТ ТЫ И ГОТОВЬ
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чечен12:16, 01.11.2013#
Кто тебе сказал что мы не применим ядерное оружие, иди проспись гомик, применим еше как, даже глазом не моргнем, что советуеш проиграть войну имея ядерное оружие. У китая потери будут 10 раз больше чем уроссии , из за плотности населения, а мы потеряем если верить науке всего лищ 50 млн человек, а это приемливый вориант для победы.
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Псевдоним15:21, 06.12.2013#
Это не сценарий, а - целенаправленная провокация с целью вбить клин между Россией и Китаем. Для США война Китая с Россией - заветная мечта, которая позволит им не просто сохранить, а еще более укрепить свою гегемонию в мире, которая в последнее время изрядно продряхлела. В воинственность Китая в отношении России могут поверить только дебилы. Для таких напомню. В 1990-е годы Китай мог явочным порядком, "мелкими" группами по 1-2 миллиона человек переходить российскую границу и заселять и Дальний Восток, и - Сибирь! Границы не охранялись, заселенность - нулевая: селись - не хочу! Но Китай этого не сделал, и не сделает ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ никогда ничего во вред России! Другое дело, если к власти в России придут либерасты, и в угоду своим заокеанским хозяевам начнут портить отношения с Китаем. . Тогда Китай может огрызнуться.
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Пока ресурсов более менее хватает, если не произойдёт серьёзных катаклизмов, у вас ещё есть лет 40-50. Слишком громаден Китай, слишком большие амбиции и аппетиты. Россию можно уничтожить и др путями. Процесс идёт с 1991 года. Подписание Украиной ассоциации с ЕС будет следующим мощным ударом по РФ.
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су 3512:24, 01.11.2013#
У нас сначало надо уничтожить внутренных врагов. каторые розвалили ссср, потом собрать ссср вновь но уже без предателей из известного народа каторые нас предали и ограбили уже 3 раза за 95 лет. ЯО надо применять без оглядки , если потребует ситуацыя, что наши враги меньше хотять жить чем мы , или мы готовы просто лечь под когото и снять трусы, с плачем имейте нас, я на это не согласен, умерать так с музыкой и пивом в руках.
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Пока ресурсов более менее хватает, если не произойдёт серьёзных катаклизмов, у вас ещё есть лет 40-50. Слишком громаден Китай, слишком большие амбиции и аппетиты. Россию можно уничтожить и др путями. Процесс идёт с 1991 года. Подписание Украиной ассоциации с ЕС будет следующим мощным ударом по РФ.
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Пока ресурсов более менее хватает, если не произойдёт серьёзных катаклизмов, у вас ещё есть лет 40-50. Слишком громаден Китай, слишком большие амбиции и аппетиты. Россию можно уничтожить и др путями. Процесс идёт с 1991 года. Подписание Украиной ассоциации с ЕС будет следующим мощным ударом по РФ.
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Непоедувтайланд14:53, 18.07.2013#
Позор тем, кто пишет и тиражирует такую хрень. Хорошо бы привлечь таких паникёров-провокаторов к уголовной ответственности за разжигание ненависти к более, чем млрд людей. . . Не исключено, кстати, что это оплачено. Тогда вопрос - кем? Кому выгодно сталкивать лбами две великие державы? наверное, третьей?
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Псевдоним17:23, 21.07.2013#
Тсссс. . . Тихо, понимашь. А то китайцы услышат, что их лбами сталкивают, готовится начнут к нападению. Не говори больше о сталкивании лбами в целях государственной безопасноти РФ. Нападение может поизойти исключительно в этой связи. Развитие экономики и строительство армии в России здесь, понято, не причем. Так-то господа.
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Псевдоним20:40, 18.07.2013#
А разве "в полной сохранности удобно расположенные у самой границы базы хранения вооружения и техники ВС РФ" не будут уничтожены огнём "РСЗО WS-2D из глубины китайской территории, огонь которых корректируется беспилотниками"? Или те будут уничтожать только казармы, а склады вооружений обойдут?
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Lacosa09:21, 19.07.2013#
По его словам, Россия "абсолютно превосходит КНР" и в тактическом, и в стратегическом ядерном оружии. - это ключевая фраза всей победы! На жителей ДВ региона паплевать, нас тут не столько много. Потом будет земля как под Чернобылем, а потом лет через 30 опять кем-нибудь заселим. Но пока это все сказки.
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babai09:22, 19.07.2013#
Нах им тратить деньги, силы и время, они и так уже ввесь Дальний Восток окупировали и успешно продолжают в том же духе. "АфтаР" видимо не местный и далек от истинного положения дел на Дальнем Востоке, не жил он тут какой либо продолжительный промежуток времени что бы сделать заключением по существующему, истинному состоянию.
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Последний бровеносец10:02, 19.07.2013#
Зерна истины в этой истории есть. И шапкозакидательством наша страна уже занималась ". . Малой кровью, на вражьей земле!" Реальная опасность есть - ее не надо сбрасывать со счетов. В лихие 90-е годы разогнали Укрепрайоны, предназначенные для защиты Приморья, сократили общевойсковые и авиационные соединения и части, пустили на "иголки" добрую часть ТОФ - всё это звенья одной цепи.
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Faxtor12:17, 19.07.2013#
Прекратите постить на всех ресурсах храмчихинский плагиат. Еще раз говорю что эта статья лет 15 назад была опубликована в хабаровской газете Молодой Дальневосточник и с тех пор периодически иногда всплывает в печатных СМИ Хабаровска, в частности перепечатывалась в Приамурских Ведомостях в 2003-м. Храмчихин же поступил не только низко, но и глупо. Низко-потому что где-то отрыл этот бред и решил кинуть говна в вентилятор, глупо-потому что всё-таки бред. В тупой башке этого горе-журналиста не нашлось места для знакомства с китайским менталитетом. Да и зачем им на нас нападать?Они просто все приедут и будут у нас жить
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цццццц12:41, 19.07.2013#
Господа! Основываясь на своем личном опыте скажу, что вывести из строя все руководство ДВФО с помощью спецназа можно за одну ночь. и самое смешное никто не успеет даже пикнуть. Принимая во внимание и то каким количеством пограничников охраняется наша граница с полной уверенностью могу сказать, что и пограничные заставы повырезают в течении ночи. И это реальность. В свое время приходилось отрабатывать диверсионные задачи, учения проходили в приморье и хочу сказать , что любой наш военный объект на территории края начиная от аэродромов и кончая штабами уничтожить проще простого. При том, что на территории приморья достаточно китайцев находящихся здесь официально, и нет ни какой гарантии, что некоторые их них прошли спецподготовку.
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Псевдоним18:13, 19.07.2013#
Не будет войны. Ради чего? Зачем Китаю такие телодвижения? Ради территории? Она им не нужна за цену войны. За ресурсы? Какие ресурсы? Мы их сами все вытащим и за копейки им же продадим. Ну, а если уж подумать внимательно: Китайцев всегда было много и не одной серъезной войны они не выйграли. . .
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Псевдоним21:47, 21.07.2013#
Времена меняются, дорогой. Китайцам нужна в первую очередь территория юга Сибири, Приморский край, часть Хабаровского края, Амурская область. Это как минимум. Для чего? Для жизненного пространства - они не дураки и трезво думают, куда размещать в ближайшее время 2 млрд. человек (пока их 1, 5 млрд. , но темпы роста при таком количестве просто огромные). Огромные природне наши ресурсы в нужном им количестве они могут освоить ТОЛЬКО САМИ. Наша армия по сравнению с "ихней" значит мало что, а ядерное оружие применяться не будет, учитывая нынешнюю слабость и отсталось России. Вот и размышляй: может быть война или нет? По всем раскладам, если катастрофическая отсталось России будет и дальше иметь место - жди больших неприятностей. Причем большинство простых россиян и не знают - откуда эти "неприятности" наиболее вероятны.
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Псевдоним20:52, 19.07.2013#
Зря у нас уничтожили (в СССР) несколько сот баллистических ракет средней дальности (договор РСМД), которые как раз были направлены против полчищ китайской армии. Сценарий «Каким может быть 22 июня 2. 0» вполне возможен. И РСЗО которое стреляет на 400 км у китайцев есть. Только у китайцев по этому сценарию слишком легко всё получается, я сомневаюсь что так легко и будет, если начнётся война.
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Псевдоним17:36, 21.07.2013#
Почитал здешние выступления. Тяжко стало. Шапкозакидательских придурочно убогих высказываний подавляющее количество. Но, слава Богу есть и трезвые и откровенно умные и грамотные мысли. Но их меньшинство. Вот одно из них: ". . . вывести из строя все руководство ДВФО с помощью спецназа можно за одну ночь. и самое смешное никто не успеет даже пикнуть. . . . ". Другое: "в Пшеницыно стояла ракетная бригада нацеленная на Китай-сократили по договору с америкосами. хотя причём здесь америка если рядом Китай". Еще одно: ". . . на применение ядерного оружия в данном и других случаях слабая Россия не пойдет, никогда не решится (да и сегодня уже и не сможет) перед глобальной угрозой полного ее уничтожения. . . ". Что в итоге? Об этом тоже уже сказали, что если в самое ближайшее время в России не произойдет большого скачка, т. е. глобального и долговременного развития, то ожидай этот или другой, но похожий сценарий. Уж больно ГРОМАДНЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ОБЛАДАЕТ НАША СТРАНА. Только Сибирь, арктический шельф что стоят!
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Псевдоним10:39, 31.07.2013#
Бред сивой кобылы. . . Еще до того, как китайцы будут прорабатывать этот план и сосредотачивать все силы вдоль наших границ, наши уже полностью будут готовы. Так же как и 08. 08. 08, когда Грузия напала на Абхазию, наши войска уже за 2 месяца до этого туда подтянулись.
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Псевдоним12:49, 01.08.2013#
путинско-кириловская армия всех сильней безо всякого военного наследия и оружия. Зачем все это ей? От одного названия все враги разом испужаются и разбегутся далеко-далеко. Даже шапками закидывать не придется. Не по причине отсутствия шапок, разумеется. а . . так. . . по причине всероссийского "бреда сивой кобылы. . . ". Если, конечно, сам бред остался и не перерос в нечто более иерархически "весомое".
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Псевдоним12:40, 19.08.2013#
Вы придурки забыли кто единственный Россию захватил на 300 лет? а чем татаро-монголы от китайцев отличаются? да ничем. такая же орда дисциплинированных роботов, готовых умереть по приказу. и нечего мы татаро-монголам противопоставить не могли. с китаем точно война назревает.
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Псевдоним17:33, 18.11.2013#
Китай будет до Урала. Сначала заедут массово в города и веси Сибири и Дальнего Востока а затем вероломно объявят о юридическом закрепленнии за собой всей территории до Урала. Захотят пойти и дальше, но Запад не даст. Оставит нас в качестве буферной зоны. Это пророчество преподобного старца Серафима Вырицкого 1946 год.
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Дмитрий19:38, 21.01.2014#
Включите мозг, "патриоты"! Китай массово ведет строительство дорог к границе России и магистралей вдоль границы. Форсированно наращивается военная мощь. Во всех учебниках с 90-х годов Сибирь обозначается как территория Китая, временно окупированная Россией. В 2021 году заканчивается срок действия мирного договора о территориях. А мы точно продолжаем повторять 41-й год.
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Такая хрень!