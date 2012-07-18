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Синоптики обещают ухудшение погоды в Приморье
Как-то незаметно промчалась половина лета. И хотя вода в море у нас, в Приморье, еще толком не нагрелась, налицо перемены к лучшему – ближайшая неделя обещает быть солнечной и сухой в большинстве краев и областей Дальнего Востока. На большей части Приморского края на погоду влияет теплая воздушная масса из Китая, благодаря чему температурный фон будет неуклонно повышаться – местами до плюс 33!
В континентальных районах Приморья погода сохранится без существенных изменений.
Погода ожидается преимущественно без осадков, только в отдельных районах края будут возможны кратковременные летние дожди. Температурный фон будет достаточно высоким: в континентальной части +25...+33°C, на побережье - прохладнее, +18...+25°C.
Начиная с четверга, погода на побережье ухудшится. С Охотского моря на прибрежные районы Приморья будет выноситься влажный, прохладный воздух. Из-за этого понизится температурный фон до +14...+20°C, появятся туманы и морось временами переходящая в дождь. В континентальных районах Приморья погода сохранится без существенных изменений, сообщает пресс-служба Примгидромета.
В пятницу небольшой дождь ожидается в ХАБАРОВСКЕ. Что касается дневной температуры, то она в городе на берегу Амура доходит до 21-27 градусов тепла. С наступлением сумерек воздух в столице соседнего края незначительно остывает - до 15-19 выше нуля.
Также в пятницу возможен дождь и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Зато дневной температурный фон здесь выше – до 25-32 градусов тепла. В ночные часы в столице Амурской области температура хоть и становится ниже, но ненамного - до плюс 17-22.
А вот в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ осадки прогнозируются на среду. Днем воздух в столице островной области прогревается до 19-25 градусов тепла. Ночной же температурный фон сохранится на прежнем уровне - плюс 11-14.
Концовка нынешней недели в МАГАДАНЕ мало порадует – в пятницу, субботу и воскресенье в городе ожидается дождь. В дневные часы температура не превысит 13-19 градусов тепла. С приходом темного времени суток в столице Магаданской области воздух становится прохладнее - до плюс 6-10.
Зато в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ вторую неделю кряду дождей вовсе не ожидается – если верить синоптикам. При этом дневная температура останется на прежнем уровне - 12-17 градусов тепла. По ночам в столице Камчатского края температура чуть пониже - плюс 7-10.
«Золотой Рог».
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