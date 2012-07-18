YouTube и LiveJournal нарушили закон "О персональных данных"

17 июля, ZRPRESS. Сервисы LiveJournal и YouTube попали в число шести иностранных фигурантов, которые, по мнению Роскомнадзора, незаконно размещали личные данные россиян в Интернете. В первой половине июля нарушителям ФЗ-152 направили требования удалить персональную информацию, сообщает ведомство.

Роскомнадзор указывает, что обратился в российский МИД "с просьбой об оказании содействия по дипломатическим каналам в прекращении незаконного опубликования персональных данных российских граждан".

С начала года в иностранные компании было направлено 42 аналогичные жалобы, информирует ведомство. В 15 случаях работа сайтов была добровольно прекращена либо с них удалили незаконно размещенные персональные данные. Остальные дела будут рассматриваться с привлечением уполномоченных органов соответствующих стран.

Глава российского представительства ЖЖ Илья Дронов никаких требований от Роскомнадзора не получал. "Надеюсь, у Роскомнадзора хватило ума в современный век отправить свои требования не на твердом носителе, а по электронной почте. Иначе, зная как работает "Почта России", мы сможем их увидеть только через пару-тройку недель. А посмотреть очень уж руки чешутся", — злорадно прокомментировал он требования чиновников в своем Twitter.

Отметим, что конфликтная комиссия LiveJournal по запросу заинтересованной стороны закрывает доступ к записям, содержащим личные данные третьих лиц.

Реакции представителей YouTube пока не последовало, сообщает Rosbalt.ru.

"Золотой Рог".