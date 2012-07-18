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На 9 июля назначили отключение Интернета

18 Июля 2012, 23:22 | Дальний Восток

6 июля, ZRPRESS. Сотни тысяч пользователей по всему миру могут лишиться доступа в сеть.

Специалисты Федерального бюро расследований США 9 июля прекратят работу временных серверов, обслуживающие компьютеры с опасным вирусом DNSChanger.

Распространение DNSChanger было остановлено еще в ноябре прошлого года в ходе операции Ghostclick. Тогда эксперты по безопасности нашли злоумышленников, которыми оказались шестеро граждан Эстонии, конфисковали их оборудование и закрыли сеть поддельных DNS-серверов.

Временно ФБР заменила фальшивые DNS на «чистые» серверы, а теперь последним этапом избавления пользователей от вируса станет остановка работы и этих серверов. При этом с зараженных компьютеров нельзя будет выйти в сеть без проведения настройки и удаления вируса.

Пользователи смогут попасть в интернет, только если будут вводить в адресную строку браузера непосредственные IP-адреса сайтов вместо обычных доменных адресов. На зараженных ПК ботнет изменяет настройки выхода в сеть, что позволяет ему перенаправлять пользователей через свои сервера на другие, зачастую мошеннические, сайты. Вирус позволял злоумышленникам похищать данные кредитных карт, показывать рекламу и продавать фальшивые антивирусы.

От DNSChanger пострадали больше четырех миллионов пользователей в ста странах, теперь же остаться без интернета могут около 300 тысяч компьютеров. Компания BitDefender сообщила, что вирус остается на компьютерах во многих государственных организациях, а также крупных компаниях из списка Fortune 500. Также из-за отключения серверов могут пострадать обычные пользователи и небольшие фирмы.

Пол Викси, основателя организации Internet Systems Consortium (ISC), которая занимается поддержкой временных DNS-серверов для ФБР, сообщил, что в США вирусом были заражены более 500 тысяч компьютеров, после ноября же их число сократилось до 275 тысяч. Вирус подхватили даже компьютеры NASA. Изначально специалисты ФБР собирались отключить сервера в марте этого года, но потом продлили этот период, чтобы успеть предупредить пользователей, пишет Gudok.ru.

"Золотой Рог".

Автор: Gudok.ru
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