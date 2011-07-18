Гражданам России могут разрешить носить огнестрельное оружие

Госдума рассмотрит законопроект, которым предлагается разрешить ношение огнестрельного нарезного короткоствольного оружия российского производства гражданам, достигшим 23-летнего возраста, прошедшим службу в Вооруженных Силах СССР, РФ и прошедших специальную подготовку по обращению с оружием, на основании лицензии выданной органом внутренних дел.

К указанному виду оружия предлагается отнести отечественное нарезное короткоствольное оружие с дульной энергией не более 300 Дж.

При этом правила получения разрешения на приобретение такого оружия, учета, ношения и хранения станут регулироваться законом об оружии.