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Хабаровск отомстил Владивостоку
18 Июня 2019, 09:08 | Дальний Восток
Столица соседнего с Приморьем края обогнала новоиспеченную столицу ДФО по весьма привлекательному показателю
Росгидромет назвал два самых солнечных города России. Данные опубликованы в официальной группе ведомства «ВКонтакте», пишет газета «Золотой Рог».
На первом месте оказался Улан-Удэ, где среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов. Вторую строчку занял Хабаровск с показателем в 2449 часов.
Кроме того, Росгидромет назвал самое ветреное место в России. Так, вблизи Мыса Тайгонос в Магаданской области порывы ветра могут достигать 58 м метров в секунду или 208 километров в час.
Фото PrimaMedia.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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