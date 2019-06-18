Хабаровск отомстил Владивостоку

Столица соседнего с Приморьем края обогнала новоиспеченную столицу ДФО по весьма привлекательному показателю

Росгидромет назвал два самых солнечных города России. Данные опубликованы в официальной группе ведомства «ВКонтакте», пишет газета «Золотой Рог».

На первом месте оказался Улан-Удэ, где среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов. Вторую строчку занял Хабаровск с показателем в 2449 часов.

Кроме того, Росгидромет назвал самое ветреное место в России. Так, вблизи Мыса Тайгонос в Магаданской области порывы ветра могут достигать 58 м метров в секунду или 208 километров в час.

Фото PrimaMedia.