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Россия и Япония начинают переговоры о мире
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в Токио 22 июня состоятся переговоры по заключению мирного договора между Россией и Японией. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил глава МИД Страны восходящего солнца Фумио Кисида.
Ранее, в мае, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин договорились применить "новый подход" в решении территориального спора, который вставал на пути двух стран к подписанию ключевого после Второй мировой войны документа.
Кисида выразил надежду "на будущее и плодотворную дискуссию". Он добавил, что на переговоры в Токио прибудет заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Японскую делегацию возглавит экс-посол Японии в РФ, а ныне официальный представитель правительства по вопросам российско-японских переговоров Тикахито Харада.
В апреле нынешнего года министр иностранных дел Японии Фумио Кисида сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что по-прежнему считает необходимым увязывать проблему мирного договора с Россией с решением территориального вопроса. При этом он выразил готовность продолжать дискуссию.
До этого в феврале в Токио проходила встреча заместителей глав МИД России и Японии по вопросу о сроках третьего раунда переговоров по мирному договору. В ходе нее было отмечено, что стороны настроены на позитивную динамику развития отношений.
Месяцем раньше правительство Японии обиделось на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о неравнозначности решения территориального вопроса для заключения мирного договора между двумя странами
Впервые проблема заключения мирного договора была затронута в январе 2014 г. на уровне заместителей глав МИД двух стран. Потом из-за осложнения международной обстановки в связи с ситуацией на Украине была полуторагодовая пауза.
Во время визита министра иностранных дел Японии Фумио Кисиды в Москву в сентябре 2015 г. стороны пришли к соглашению о возобновлении переговоров. И уже через месяц, в октябре, в Москве состоялся второй раунд переговоров также на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.
Отсутствие мирного договора долгие годы омрачает отношения России и Японии.
Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В соответствии с ним острова принадлежали Японии, однако по итогам Второй мировой войны вошли в состав СССР.
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