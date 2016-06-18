Начато строительство второй очереди космодрома Восточный

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось, оно завершится в 2021 году, заявила гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Она уточнила, что в том числе начаты работы по созданию инфраструктуры для запусков ракет «Ангара-А5» и «Феникс», они также будут завершены в 2021 году.

Джураева добавила, что новая федеральная целевая программа по развитию российских космодромов до 2025 года может быть принята осенью. «И сейчас уже должна к концу года подоспеть новая ФЦП по развитию российских космодромов на 2016-2025 годы», - сказала она, передает ТАСС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.