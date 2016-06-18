Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Начато строительство второй очереди космодрома Восточный
18 Июня 2016, 13:33 | Дальний Восток
Строительство второй очереди космодрома Восточный началось, оно завершится в 2021 году, заявила гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Она уточнила, что в том числе начаты работы по созданию инфраструктуры для запусков ракет «Ангара-А5» и «Феникс», они также будут завершены в 2021 году.
Джураева добавила, что новая федеральная целевая программа по развитию российских космодромов до 2025 года может быть принята осенью. «И сейчас уже должна к концу года подоспеть новая ФЦП по развитию российских космодромов на 2016-2025 годы», - сказала она, передает ТАСС.
Автор:
Новости тематики
- На льготные авиабилеты дальневосточникам добавят еще полмиллиарда
- Теплоход "Игорь Фархутдинов" освобожден из ледового плена
- С космодрома Восточный запустили третью в его истории ракету
- Еще одна категория дальневосточников может претендовать на субсидируемые авиабилеты
- Еще одна категория граждан на Дальнем Востоке получит возможность летать по льготным тарифам
- Ракета с "Восточного" унесла в космос без малого двадцать спутников
- Эксперты обнародовали предварительную причину авиакатастрофы в Хабаровском крае
- Тихоокеанский флот получит улучшенные подлодки
- Правительство России задумалось о строительстве еще одного мегамоста на Дальнем Востоке
- Гордые японцы все-таки стали летать на российские Курилы
Новости раздела
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
- Праздник национальной идентичности
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа
Loading...