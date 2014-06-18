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Над Охотским морем, Сахалином и Приморским краем начался рост атмосферного давления

18 Июня 2014, 15:56 | Дальний Восток

На лето в июне всегда трудно надеяться. Обширная депрессия, вызвавшая дождливую и прохладную погоду в минувшие выходные в Приморье и на юге Хабаровского края, ушла-таки в Татарский пролив.

И теперь над Охотским морем, Сахалином и Приморским краем начался рост атмосферного давления. Тем не менее вероятность небольших дождей и гроз все еще достаточно высока, хотя и солнечные дни весьма вероятны на текущей неделе.

Сегодня, во вторник, во ВЛАДИВОСТОКЕ вечером возможен небольшой дождь. Осадки в ближайшие дни возможны еще и в пятницу. Что касается дневной температуры, то она будет колебаться в пределах 16-22 градусов тепла. После захода солнца воздух в столице Приморья остывает до плюс 10-15.

В среду ожидается дождь в ХАБАРОВСКЕ, а в воскресенье в столице соседнего края возможна гроза. Днем температура не превысит 17-20 градусов тепла, а начиная с субботы она вырастет до плюс 25-29. То же самое произойдет и с ночными температурными показателями: до пятницы – 14-17 выше нуля, после – плюс 22-24.

Похожая картина наблюдается и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. До пятницы дневная температура выше 22-27 градусов тепла не поднимется, а уже в субботу она подскочит до плюс 27-32. Ночью температура сохранится на уровне 19-22 выше нуля, а после пятницы поднимется до плюс 22-25. В воскресенье в столице Амурской области возможен небольшой дождь.

А вот в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ до четверга будет сыро и пасмурно. Прекращение осадков будет кратковременным, поскольку уже в воскресенье опять пойдет дождь. Отсюда и невысокий температурный фон: днем в столице островной области всего-навсего 9-13 градусов тепла. Разумеется, с наступлением сумерек становится прохладнее – только плюс 6-8.

Во вторник и среду может пойти дождь в МАГАДАНЕ. Дневная температура столицы Колымского края всю неделю будет удерживаться на уровне 16-20 градусов тепла. В ночные часы воздух остывает до 6-10 выше нуля.

До субботы в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ дневная температура будет доходить до 13-18 градусов тепла, осадков в эти не ожидается. Но уже в субботу в городе станет пасмурно и прохладно – всего плюс 9-11. По ночам в столице Камчатского края температура не превышает плюс 8-12 (с субботы - плюс 6-9).

По данным Интернета.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: прогноз  погода 



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