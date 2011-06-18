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Минздрав купит гарнитур за 5 миллионов рублей

18 Июня 2011, 01:30 | Дальний Восток

Министерство здравоохранения и социального развития объявило конкурс на закупку комплекта мебели стоимостью 5,1 миллиона рублей.

Соответствующая заявка опубликована на портале государственных закупок.

В приложении к объявлению указывается, что министерству необходим комплект мебели для кабинета руководителя под названием «Леонардо». В него должны входить около 40 предметов, включая кресло руководителя, несколько столов, кресла посетителей, шкафы для документов и оргтехники и другие. В документе также приводятся многочисленные требования к закупаемым предметам интерьера: их отделке, цвету, элементам резьбы и инкрустации, форме ручек и так далее.

По информации издания Life News, ссылающегося на анонимный источник в министерстве, дорогостоящая мебель закупается для кабинета Татьяны Голиковой.

В то же время другой представитель министерства сообщил РИА Новости, что мебель предназначена для комнаты официальных приемов и зала коллегии. Высокую стоимость гарнитура собеседник агентства объяснил особыми требованиями к оформлению помещений здания министерства на улице Ильинке.

Автор: РИА "Новости"
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