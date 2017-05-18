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МВД меняет порядок предоставления адресно-справочной информации
В министерстве внутренних дел России разработали проект приказа, который утвердит новый регламент предоставления гражданам государственной услуги - получения адресно-справочной информации.
В настоящее время эта услуга предоставляется согласно приказу ФМС России от 20 января 2014 года № 18 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по предоставлению адресно-справочной информации». Однако год назад ФМС подчинили МВД. И если раньше предоставление адресно-справочной информации возлагалось на ФМС, то теперь это функция отдана полицейским, где и появился отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России, в сокращении: «ОАСР УВМ УМВД России по Приморскому краю».
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, за последние два года сотрудники миграционной службы ответили на 100 тыс. запросов от юридических лиц и на 4,5 тыс. запросов от граждан.
Из юридических лиц услугой активно пользуются военные комиссариаты, которые разыскивают призывников, налоговые инспекции, когда ищут налогоплательщиков, запросы отправляют и администрации муниципалитетов края на подтверждение регистрации граждан, многодетных семей, обладающих тремя и более детьми, органы опеки и попечительства в поиске «пропавших» родителей - для защиты жилищных прав несовершеннолетних. Также за получением этой информации обращаются адвокаты, нотариальные палаты, садоводческие товарищества и коммерческие организации.
В основном проект приказа не отличается от существующего, в будущем, как и сегодня, основанием для отказа в получении адреса человека послужит отсутствие согласия физического лица на предоставление информации о нем или несоответствие запроса установленному регламенту. Юридическим лицам придется указать причину, по которой они хотят получить информацию о человеке. Однако государственные органы будут получать необходимую информацию вне рамок госуслуг.
Для получения информации юридическим лицам надо будет указать известные сведения о субъекте (ФИО, дата и место рождения) и дать информацию о своей компании: наименование, идентификационный номер, адрес, а также координаторы исполнителя заявления.
При обращении юридического лица о предоставлении адресно-справочной информации в отношении физического лица ОАСР направляет в течение двух рабочих дней в адрес разыскиваемого гражданина письмо, в которое вкладывается сообщение с указанием персональной информации заявителя. После получения письма «потерявшийся» сам решает, связываться ли ему с заявителем или нет.
Как правило, обычные люди обращаются к услуге, чтобы найти пропавших родственников, первую любовь, друзей, бывших сослуживцев и других знакомых. Они в свою очередь могут получить информацию не только о «потерявшихся», но и о себе самих и подправить ее. В нынешнем регламенте прописано, что человек может направить заявление о закрытии доступа ко всем или отдельным своим персональным сведениям. Однако в проекте приказа МВД эта услуга не прописана…
Чтобы найти человека, придется написать заявление, указав информацию и о себе: ФИО, паспортные данные, дату рождения и электронную почту, а также имеющуюся информацию на запрашиваемое лицо.
Получить данную услугу можно на сайте госуслуг, адресно-справочная информация предоставляется бесплатно. Если просьба о предоставлении информации об адресе будет признана законной, то получить ее можно без бюрократических сложностей.
В проекте регламента по пунктам прописан механизм подачи необходимых документов и получения искомых. Регламент эксперты называют антикоррупционным инструментом, а в проекте приказа недвусмысленно прописано, что можно требовать с заявителя, а чего - нельзя, к кому и когда обращаться, сроки исполнения услуги и куда жаловаться.
Одно из важных требований регламента - обязательное представление сотрудника, к кому обратился заявитель. Должностное лицо обязано будет поставить подпись при любом ответе на запрос. По документу каждый исполнитель обязан будет отвечать за свои поступки, анонимность общения исключена.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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