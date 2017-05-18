МВД меняет порядок предоставления адресно-справочной информации

В министерстве внутренних дел России разработали проект приказа, который утвердит новый регламент предоставления гражданам государственной услуги - получения адресно-справочной информации.

В настоящее время эта услуга предоставляется согласно приказу ФМС России от 20 января 2014 года № 18 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по предоставлению адресно-справочной информации». Однако год назад ФМС подчинили МВД. И если раньше предоставление адресно-справочной информации возлагалось на ФМС, то теперь это функция отдана полицейским, где и появился отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России, в сокращении: «ОАСР УВМ УМВД России по Приморскому краю».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, за последние два года сотрудники миграционной службы ответили на 100 тыс. запросов от юридических лиц и на 4,5 тыс. запросов от граждан.

Из юридических лиц услугой активно пользуются военные комиссариаты, которые разыскивают призывников, налоговые инспекции, когда ищут налогоплательщиков, запросы отправляют и администрации муниципалитетов края на подтверждение регистрации граждан, многодетных семей, обладающих тремя и более детьми, органы опеки и попечительства в поиске «пропавших» родителей - для защиты жилищных прав несовершеннолетних. Также за получением этой информации обращаются адвокаты, нотариальные палаты, садоводческие товарищества и коммерческие организации.

В основном проект приказа не отличается от существующего, в будущем, как и сегодня, основанием для отказа в получении адреса человека послужит отсутствие согласия физического лица на предоставление информации о нем или несоответствие запроса установленному регламенту. Юридическим лицам придется указать причину, по которой они хотят получить информацию о человеке. Однако государственные органы будут получать необходимую информацию вне рамок госуслуг.

Для получения информации юридическим лицам надо будет указать известные сведения о субъекте (ФИО, дата и место рождения) и дать информацию о своей компании: наименование, идентификационный номер, адрес, а также координаторы исполнителя заявления.

При обращении юридического лица о предоставлении адресно-справочной информации в отношении физического лица ОАСР направляет в течение двух рабочих дней в адрес разыскиваемого гражданина письмо, в которое вкладывается сообщение с указанием персональной информации заявителя. После получения письма «потерявшийся» сам решает, связываться ли ему с заявителем или нет.

Как правило, обычные люди обращаются к услуге, чтобы найти пропавших родственников, первую любовь, друзей, бывших сослуживцев и других знакомых. Они в свою очередь могут получить информацию не только о «потерявшихся», но и о себе самих и подправить ее. В нынешнем регламенте прописано, что человек может направить заявление о закрытии доступа ко всем или отдельным своим персональным сведениям. Однако в проекте приказа МВД эта услуга не прописана…

Чтобы найти человека, придется написать заявление, указав информацию и о себе: ФИО, паспортные данные, дату рождения и электронную почту, а также имеющуюся информацию на запрашиваемое лицо.

Получить данную услугу можно на сайте госуслуг, адресно-справочная информация предоставляется бесплатно. Если просьба о предоставлении информации об адресе будет признана законной, то получить ее можно без бюрократических сложностей.

В проекте регламента по пунктам прописан механизм подачи необходимых документов и получения искомых. Регламент эксперты называют антикоррупционным инструментом, а в проекте приказа недвусмысленно прописано, что можно требовать с заявителя, а чего - нельзя, к кому и когда обращаться, сроки исполнения услуги и куда жаловаться.

Одно из важных требований регламента - обязательное представление сотрудника, к кому обратился заявитель. Должностное лицо обязано будет поставить подпись при любом ответе на запрос. По документу каждый исполнитель обязан будет отвечать за свои поступки, анонимность общения исключена.

Иван КРЫШАН.