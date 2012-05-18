Более 1000 новобранцев пополнили войска Восточного военного округа

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая, ZRPRESS. С начала весенней призывной кампании в соединения и воинские части Восточного военного округа поступило более тысячи новобранцев из регионов Забайкалья и Дальнего Востока.

В соединениях проведена масштабная подготовка к приему молодого пополнения, разработан комплекс мер по адаптации молодых солдат в воинских коллективах, подготовлена учебно-материальная база. Из новобранцев формируются учебные подразделения, где им предстоит постигать азы военного дела.

В ходе весеннего призыва военными комиссариатами Забайкалья и Дальнего Востока в войска будет поставлено около 13 тысяч новобранцев. Основная часть из них прибудут в соединения и части округа в конце мая - начале июня, сообщает начальник пресс-службы Восточного военного округа, подполковник Александр Гордеев.