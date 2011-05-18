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Зверобои Чукотки приступили к добыче китов

18 Мая 2011, 23:23 | Дальний Восток

Первого кита на Чукотке добыли морские зверобои территориально-соседской общины села Лорино, открыв промысловый сезон, в ходе которого морские охотники региона в соответствии с утвержденными на региональном уровне квотами смогут добыть 125 серых и одного гренландского кита.

Наибольшее количество китов было распределено между крупными территориально-соседскими общинами «Дауркин» и «Лорино». Они получили право на промысел 41 и 52 китов соответственно. Остальным семи небольшим общинам в промысловый сезон 2011 года разрешено добыть от 3 до 8 особей.

Утверждение лимитов добычи проводилось Рыбохозяйственным советом Чукотского АО на основе ежегодной квоты Международной китобойной комиссии и заявок морзверобойных общин. На 2011 год Чукотскому автономному округу была выделена общая квота в размере 135 серых и 5 гренландских китов. Таким образом, исходя из распределенных между общинами лимитов, у Чукотки остается резерв из 10 серых и 4 гренландских китов, который может быть при необходимости использован в ходе промыслового сезона.

Добыча китов разрешена коренным жителям Чукотки в целях обеспечения возможности традиционной хозяйственной деятельности, а также сохранения социально-экономической и культурной самобытности.

На сегодняшний день морзверобойный
промысел не является рентабельным.

В настоящее время на территории региона осуществляют традиционный промысел девять территориально-соседских и родовых общин морских зверобоев, в которых работают около 300 охотников-промысловиков.

Учитывая важность сохранения традиций коренных малочисленных народов Чукотки, Правительство округа на постоянной основе осуществляет поддержку морзверобойной отрасли. С этой целью в округе принята региональная целевая программа «Государственная поддержка морского зверобойного промысла Чукотского автономного округа на 2009-2012 годы» с общим объемом финансирования 378,3 млн руб. за счет средств регионального и федерального бюджетов. В рамках РЦП, в частности, осуществляется прямое субсидирование общин морзверобоев, а также закупка и доставка материально-технических средств (лодки, снегоходы, производственно-бытовые модули, спасательное имущества, радиостанции, системы мониторинга за плавсредствами и т.д.), сообщает Управление информатизации, компьютерного обеспечения и информационной политики Чукотского автономного округа.

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