Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Памятники "За пацанов!" появятся на Дальнем Востоке
Память Героя России Романа Филипова увековечат в регионах ДФО
Память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, который долгое время служил в Приморском крае, увековечат в регионах Дальнего Востока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Предусмотреть в регионах Дальневосточного федерального округа мероприятия, увековечивающие память Героя Российской Федерации майора Романа Филипова, проявившего героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга и погибшего в неравном бою с террористами в Сирийской Арабской Республике».
Соответствующее поручение дал глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка по итогам расширенного заседания коллегии министерства.
Поручение дано высшим главам регионов ДФО.
«Мы говорили о роли культуры, традиций, об исторической памяти, историческом наследии, о памятниках, которые можно и нужно устанавливать на Дальнем Востоке, мероприятиях, которые укрепляют нас в своей идентичности. Президент страны в своем Послании Федеральному Собранию говорил о нашем герое - Филипове Романе Николаевиче, который служил на Дальнем Востоке. Есть простая истина, что нет больше любви, чем свою жизнь за друзей отдать. Этот парень здесь жил, здесь служил, жизнь свою отдал. Это герой России. Ему надо здесь устанавливать памятник рядом со школой, чтобы дети росли и знали, что здесь такие люди живут и на такие поступки способны. Это то, что нам действительно дает силы. Надо на таких людей равняться», - прокомментировал решение Коллегии Александр Галушка.
Майору Роману Филипову, 33-летнему летчику, присвоено звание Героя России. Соответствующее представление к награде, поданное министром обороны Сергеем Шойгу, подписал Президент России Владимир Путин.
«В России современная, с учётом огромности нашей территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус. Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет ещё лучше. Главное – в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш лётчик гвардии майор Роман Филипов, у них не будет никогда!», - подчеркнул в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Российский самолёт Су-25 сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Его пилот Роман Филипов катапультировался в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), но погиб при ведении боя с террористами. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему лётчику звания Героя России. Филиппов долгое время служил в Приморье, и одну из улиц Владивостока могут назвать его именем. Также в приморском селе Черниговка установили мемориальную доску в честь погибшего, а авиационно-транспортная компания «Ямал» назвала именем героя один из своих самолётов Sukhoi Superjet.
Новости тематики
- Памятники "За пацанов!" появятся на Дальнем Востоке
- Сахалинский курорт "Горный воздух" закрыл лыжный сезон "Жарким спуском"
- Почему бегут собаки?
- В "Берингии-2018" на 19 этапе сменился лидер
- "Берингия-2018" прошла 13-й этап гонки и 1009 километров маршрута
- На Сахалине запустили обратный отсчет до начала I зимних Международных игр "Дети Азии"
- Дальневосточников на крючке крепко держит рыбалка
- "Берингия-2018" пошла с Камчатки на Чукотку
- На Сахалине испытать рыбацкую удачу в устье реки Найба вышли 87 команд
- На Камчатке дан старт рекордной "Берингии-2018" из 25 этапов
Новости раздела
- Памятники "За пацанов!" появятся на Дальнем Востоке
- Сахалинский курорт "Горный воздух" закрыл лыжный сезон "Жарким спуском"
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
- Власти Сахалина хотят помочь военным городкам выжить
- Почему бегут собаки?
- Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Повестка дня: экономический рост и экологическая безопасность
- Сахалин настроен на активное участие японского бизнеса в экономике региона
- Сын главы Сахалина открывает свой бизнес в Приморье
- Южнокорейская провинция Кёнги укрепляет связи с Дальним Востоком России
- Что вытаскивают со дна моряки на Дальнем Востоке (кроме рыбы)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сын главы Сахалина открывает свой бизнес в Приморье
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Цены на бензин поднимутся
- В деле Игоря Пушкарева оказалось много странных материалов
- Многие приморцы по-прежнему тщетно ждут налоговых уведомлений
- Долгострой начинает размораживаться
- Циклон принесет во Владивосток снег с дождем
- Visa и MasterСard запускают новый сервис по переводам с карты на карту
- Российская валюта за последние сутки рухнула еще почти на четыре рубля