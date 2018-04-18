Памятники "За пацанов!" появятся на Дальнем Востоке

Память Героя России Романа Филипова увековечат в регионах ДФО

Память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, который долгое время служил в Приморском крае, увековечат в регионах Дальнего Востока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Предусмотреть в регионах Дальневосточного федерального округа мероприятия, увековечивающие память Героя Российской Федерации майора Романа Филипова, проявившего героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга и погибшего в неравном бою с террористами в Сирийской Арабской Республике».

Соответствующее поручение дал глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка по итогам расширенного заседания коллегии министерства.

Поручение дано высшим главам регионов ДФО.

«Мы говорили о роли культуры, традиций, об исторической памяти, историческом наследии, о памятниках, которые можно и нужно устанавливать на Дальнем Востоке, мероприятиях, которые укрепляют нас в своей идентичности. Президент страны в своем Послании Федеральному Собранию говорил о нашем герое - Филипове Романе Николаевиче, который служил на Дальнем Востоке. Есть простая истина, что нет больше любви, чем свою жизнь за друзей отдать. Этот парень здесь жил, здесь служил, жизнь свою отдал. Это герой России. Ему надо здесь устанавливать памятник рядом со школой, чтобы дети росли и знали, что здесь такие люди живут и на такие поступки способны. Это то, что нам действительно дает силы. Надо на таких людей равняться», - прокомментировал решение Коллегии Александр Галушка.

Майору Роману Филипову, 33-летнему летчику, присвоено звание Героя России. Соответствующее представление к награде, поданное министром обороны Сергеем Шойгу, подписал Президент России Владимир Путин.

«В России современная, с учётом огромности нашей территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус. Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет ещё лучше. Главное – в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш лётчик гвардии майор Роман Филипов, у них не будет никогда!», - подчеркнул в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.





ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Российский самолёт Су-25 сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Его пилот Роман Филипов катапультировался в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), но погиб при ведении боя с террористами. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему лётчику звания Героя России. Филиппов долгое время служил в Приморье, и одну из улиц Владивостока могут назвать его именем. Также в приморском селе Черниговка установили мемориальную доску в честь погибшего, а авиационно-транспортная компания «Ямал» назвала именем героя один из своих самолётов Sukhoi Superjet.