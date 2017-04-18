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Во Владивостоке не забывают о "Красном знамени"
Во Владивостоке библиотеке им. Горького открылась выставка, посвященная 100-летию газете «Красное знамя», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«Создание газеты произошло благодаря победе февральской революции в России в 1917 г. Газета имела большевистскую ориентацию, а потом на несколько десятилетий стала рупором коммунистической партии в Приморье. В 1967 г. газета была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Ее тираж в 1980-е гг. превышал 400 тыс. экземпляров, она являлась главным печатным органом Приморского края», - рассказывает сотрудник библиотеке на открытии выставки.
На выставке представили редкие экземпляры газеты «Красное знамя», в том числе первый номер газеты, фото из личных архивов журналистов и из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. Во время выставки гостям рассказали историю газеты, а также о ее главных редакторах. В особенности, был отмечен главный редактор издания в 1970-годы – Виктор ЧУХЛАНЦЕВ. По словам работников библиотеки, именно на его время работы газета обрела наибольшую популярность.
В издании печатались статьи о многих сферах жизни Приморья экономике, истории, культуре, рыбной промышленности и многих других. После августа 1991 г. выпуск газеты неоднократно приостанавливался, однако вскоре она прекратила свою деятельность.
Иван КРЫШАН. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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