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Туристы становятся ближе к природе

18 Апреля 2017, 15:20 | Дальний Восток

Животный и растительный мир Приморского края разнообразен и уникален. Помимо обитателей региона, имеющих «местную прописку», порадовать туристов могут и «приезжие» виды. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», каждый любитель природы смогут познакомиться поближе и с экзотическими, и характерными ареалу обитания животными и растениями. 

Итальянские страусы в Приморье

На радость любителям необычных путешествий в поселке Фокино Приморского края расположилась страусовая ферма. Помимо африканских птиц, гостей фермы могут порадовать индоутки, кролики и куры.

Первая семейная пара страусов прибыла в Фокино транзитом через Москву из Италии, на военном самолете. Со временем пара обзавелась многочисленным потомством, и теперь на ферме живут 16 экзотических птичек. Небольшая птицеферма дает возможность туристам не только понаблюдать за танцами страусов и сфотографировать их ухаживания, но также узнать много интересного о повадках этих птиц и даже приобрести страусовое яйцо в качестве сувенира. 

Дружелюбные дельфины в Ливадии

Семь лет назад Приморский дельфинарий перебрался из Владивостока в бухту Средняя в районе города Находка. Теперь он называется Центром адаптации морских млекопитающих и является единственным учреждением такого рода на Дальнем Востоке.

Сейчас в дельфинарии находится 15 дельфинов-белух, которые были выловлены в Охотском море. Туристы, решившие посетить Центр адаптации смогут понаблюдать, как тренеры занимаются с дельфинами: разучивают с ними упражнения и команды. А поскольку дельфины очень дружелюбно настроены по отношению к людям, такая поездка принесет немало положительных впечатлений и детям, и взрослым.

Растительные эндемики в дендрарии ДВО РАН

В 1935 году в селе Горнотаежное Уссурийского района на площади почти 50 гектаров появился естественный дендрарий ДВО РАН, где собрана уникальная коллекция растительных видов.

Ученые занимаются исследованием лекарственных растений, дендрологией, экологией насекомых, изучением физиологии и селекции лесных растений, а туристы, посетившие это уникальное место, смогут узнать много нового и интересного о растительном мире Приморского края. Увлекательная прогулка в сопровождении опытного экскурсовода по настоящей научной лаборатории под открытым небом позволит оценить красоту не только реликтовых пород деревьев Приморья, но и растительных «гостей» из других стран и материков.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  марщруты 






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