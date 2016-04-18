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Праздник партии в Пхеньяне отпразднуют ядерным салютом

18 Апреля 2016, 10:31 | Дальний Восток

КНДР ускоренными темпами готовится к проведению ядерного испытания, — сообщили СМИ Южной Кореи со ссылкой на источники в правительстве. Как передает агентство «Ренхап», по данным разведки, на полигоне «по сравнению с прошлым месяцем в два-три раза возросла активность передвижения транспорта, рабочей силы и оборудования». Планируемый взрыв должен стать вторым за текущий год и пятым за историю северокорейской военной ядерной программы, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В министерстве обороны РК Reuters подтвердили, что Пхеньян действительно может провести новое испытание в любой момент. Ситуацию осложняет тот факт, что запланированные на минувшую пятницу пуски баллистических ракет, которые были приурочены к дню рождения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, закончились неудачей, и теперь нужно срочно восстановить подорванный престиж.

Впрочем, эксперты полагают, что, скорее всего, испытание будет проведено лишь в начале мая.

— В мае в Пхеньяне должен пройти съезд Трудов партии Кореи. Это всегда знаковое событие для страны. За всю историю КНДР таких съездов было всего четыре. Ядерное испытание похоже на попытку продемонстрировать гражданам военную и технологическую мощь КНДР, — рассказывает «Известиям» заведующий кафедрой Востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. — Ядерные достижения КНДР вызывают некоторое восхищение и подпитывают национальную гордость даже в Южной Корее.

Политолог добавил, что КНДР сейчас нет смысла лишний раз пугать США и их союзников, которые уже и без того озабочены (особенно Япония) ядерными амбициями Пхеньяна.

— США и их союзники уже закрутили гайки до предела. Зато испытание может стать сигналом Китаю, чтобы он не присоединялся к санкциям, — добавляет собеседник «Известий».

Ранее посол РФ в Южной Корее Александр Тимонин отметил в интервью «Известиям», что претензии Пхеньяна на ядерный статус и «открытая демонстрация своих успехов в этой отрасли в целях устрашения потенциального противника — это путь в никуда».

— Подобные действия едва ли будут способствовать решению проблем обеспечения безопасности КНДР, а вот еще больше осложнить ситуацию на Корейском полуострове они могут, — сказал российский дипломат.

Китайские СМИ отмечают, что ядерные амбиции КНДР ставят Пекин, который связан с Пхеньяном договором о взаимопомощи от 1961 года, в невыгодное положение, когда ему приходится рисковать отношениями с США, Японией и Южной Кореей ради поддержки строптивого союзника.

Эксперты, опрошенные газетой SouthChinaMorningPost, считают, что Пекин воспринимает северокорейские ядерные амбиции как угрозу своей безопасности и национальным интересам. Высокопоставленные китайские дипломаты неоднократно просили Пхеньян не размахивать ядерной дубиной и заявляли, что КНР не потерпит хаоса на Корейском полуострове. Китайские политологи в один голос говорят, что Пекин не станет оказывать военную помощь КНДР, если на Корейском полуострове начнется новая война.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ким чен ын  южная корея  КНДР  ядерное оружие  Северная Корея 



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Комментарии

  • Псевдоним10:51, 18.04.2016#

    Если бы РФ и Китай не поддерживали режим северокорейский, давно бы уже нормально жил бы народ северной Кореи.

  • 0320:43, 18.04.2016#

    а при чём тут googl ?

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