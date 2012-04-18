Православное христианское искусство

Искусство - самое таинственное явление в истории человечества. А национальное искусство отражает мировосприятие целого народа. На появление искусства на Руси довольно сильное влияние оказало православие. Поэтому если мы говорим об образовании православного христианского искусства, нам требуется понять, какие особенности при его возникновении были заложены.

После крещения Руси в 988 году, князю Владимиру требовалось привлечь не сразу принявший веру народ такими привлекательными сторонами православия, которые могли заменить ему языческие верования и проститься с идолами.В основе идеи православия лежит такая культово-художественная среда, которая создаёт действо с помощью комплекса искусств, объединённых единой символикой. Именно эти символы 'говорят' с народом, реально являя изображаемое. Богослужение становится центром, вокруг которого формировалась вся культура православия.

Только после принятия христианства на Руси закладывается строительство сотен церквей для укрепления веры и воцарения "домов Бога" на земле. Православное искусство настолько едино, что храм и икону нельзя разделить. Войдя в храм, где теплится огонёк лампады, человек приближается к границе, за которой только Бог и человеческая Душа. Русь приняла от Византии крестово-купольный архитектурный тип храма, который в своей основе символизирует церковь земную и небесную. Главные сюжеты истории от Сотворения мира до Страшного суда, лица и события священной истории предстают перед глазами верующих. Расположение сюжетов подчинено традиционной схеме православного храма: движение идёт сверху вниз, с востока на запад.

Наконец, особое место в христианском искусстве занимает икона, поскольку даёт верующим прикосновение к духовной сущности и подлинное восприятие потустороннего. И хотя христианство было принято в Х веке первые русские иконописцы начали появляться только ближе к ХVI веку. Для росписи храмов приглашались иноземные художники иконописцы. История сохранила для нас имя знаменитого автора фресок Феофана Грека. Даже спустя годы, глядя на его работы, чувствуешь благоговейный трепет, внушаемый православной культурой и душой мастера, и проникаешься высокой нотой магического смысла. Наверное, нет в нашем государстве человека, не знающего имени Андрея Рублёва, автора знаменитой "Троицы". Из всех возможных подтверждений божественного 'Троица' для верующих самый главный идеал Богочеловека на Земле. Эти картины и фрески поистине духовны.