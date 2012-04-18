Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Православное христианское искусство
Искусство - самое таинственное явление в истории человечества. А национальное искусство отражает мировосприятие целого народа. На появление искусства на Руси довольно сильное влияние оказало православие. Поэтому если мы говорим об образовании православного христианского искусства, нам требуется понять, какие особенности при его возникновении были заложены.
После крещения Руси в 988 году, князю Владимиру требовалось привлечь не сразу принявший веру народ такими привлекательными сторонами православия, которые могли заменить ему языческие верования и проститься с идолами.В основе идеи православия лежит такая культово-художественная среда, которая создаёт действо с помощью комплекса искусств, объединённых единой символикой. Именно эти символы 'говорят' с народом, реально являя изображаемое. Богослужение становится центром, вокруг которого формировалась вся культура православия.
Только после принятия христианства на Руси закладывается строительство сотен церквей для укрепления веры и воцарения "домов Бога" на земле. Православное искусство настолько едино, что храм и икону нельзя разделить. Войдя в храм, где теплится огонёк лампады, человек приближается к границе, за которой только Бог и человеческая Душа. Русь приняла от Византии крестово-купольный архитектурный тип храма, который в своей основе символизирует церковь земную и небесную. Главные сюжеты истории от Сотворения мира до Страшного суда, лица и события священной истории предстают перед глазами верующих. Расположение сюжетов подчинено традиционной схеме православного храма: движение идёт сверху вниз, с востока на запад.
Наконец, особое место в христианском искусстве занимает икона, поскольку даёт верующим прикосновение к духовной сущности и подлинное восприятие потустороннего. И хотя христианство было принято в Х веке первые русские иконописцы начали появляться только ближе к ХVI веку. Для росписи храмов приглашались иноземные художники иконописцы. История сохранила для нас имя знаменитого автора фресок Феофана Грека. Даже спустя годы, глядя на его работы, чувствуешь благоговейный трепет, внушаемый православной культурой и душой мастера, и проникаешься высокой нотой магического смысла. Наверное, нет в нашем государстве человека, не знающего имени Андрея Рублёва, автора знаменитой "Троицы". Из всех возможных подтверждений божественного 'Троица' для верующих самый главный идеал Богочеловека на Земле. Эти картины и фрески поистине духовны.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда