Медведев предложил поощрять граждан за доносы на коррупционеров

Предложение о «стимулировании» населения за «предоставление подтвержденной в суде информации о коррупционных преступлениях» содержится в пункте 8 перечня поручений, который МЕДВЕДЕВ утвердил по итогам заседания рабочей группы по борьбе с коррупцией. Группа была собрана в рамках разработки системы «Открытое правительство».

Ответственными за реализацию этого пункта назначены глава президентской администрации Сергей ИВАНОВ и руководитель аппарата правительства РФ Антон ВАЙНО. Кроме того, Медведев предложил рассмотреть вопрос о целесообразности создания специализированных коллегий по делам о коррупции в судах общей юрисдикции, пишет Lenta.ru.

Также президент поручил создать «дополнительные институты противодействия коррупции», в частности, сформировать антикоррупционные «механизмы общественного контроля», решить вопрос о размещении судебных решений по делам о коррупции в интернете и «организовать общественное обсуждение» программы антикоррупционных мер. Всего в перечень вошло 10 пунктов, крайний срок исполнения которых - 1 июня 2012 г.

«Золотой Рог».