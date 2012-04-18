Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На примере семьи Федорашко можно узнать историю Приамурья
– Меня иногда спрашивают: у тебя такие возможности, почему ты сидишь здесь, не уезжаешь? – говорит директор ООО «Амурская компания АСВ» Андрей ФЕДОРАШКО. – Мое мнение – уезжают слабые. Либо от безысходности. Что меня здесь держит? Да все – это моя родина, здесь живут мои близкие, здесь могилы моих предков, здесь у меня бизнес. Здесь дом, который построен руками моего деда 70 лет назад, и дом, построенный непосредственно мною…
Амурская компания АСВ, отметившая год назад десятилетие, специализируется на строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. За эти годы компания заработала себе доброе имя на строительном рынке Приамурья, и именно поэтому областное министерство культуры доверило АСВ возведение двух исторически значимых для области объектов – музея Амурского казачества в Черняево и краеведческого музея в Албазино. Черняевский объект строители заканчивали в декабре, когда трещали сорокоградусные морозы, но сдали в срок.
– Наши заказчики – в основном частные лица, – говорит Андрей Анатольевич. – Но мы понимаем, что музей обязывает к чему-то большему. Это не просто ответственность перед людьми, это ответственность перед историей. Мы создали дом, который будет рассказывать об истории амурского казачества, истории заселения Дальнего Востока. Приятно осознавать свою причастность к такому важному делу.
Следующим историческим объектом для АСВ стал музей в Албазино. Это старинное село на берегу Амура, появившееся 360 лет назад, стало первой русской столицей Дальнего Востока, еще во времена походов Ерофея ХАБАРОВА. Албазинская крепость известна жестокими боями с маньчжурами, наступавшими с противоположного берега Амура. О подвиге албазинских защитников, переживших многомесячную осаду, до сих пор ходят легенды, а останки русских воинов XVII века покоятся в братской могиле на берегу великой реки, разделяющей Россию и Китай.
– Когда я впервые приехал туда, увидел этот крепостной вал и узнал о тех событиях, то проникся таким чувством гордости за нашу страну! – признается Андрей Федорашко.
Музей, хранящий историю этого места, после работ, проведенных АСВ, выглядит совсем по-другому: здание облицовано полубрусом, к нему пристроено крыльцо со смотровой площадкой, территория музея ограждена тыновыми бревнами, ворота выполнены в стиле XIX века. Строительная компания готова продолжать сотрудничество дальше – у заказчика есть планы по воссозданию деревянной Албазинской крепости в натуральную величину.
Албазино в перспективе должно стать культурно-историческим центром области, куда будет налажен поток туристов. «И туда поедут, там есть главное – история», – убежден Андрей Федорашко.
Кстати, историю Приамурья можно изучать и по истории его собственной семьи. У них с супругой Еленой есть замысел – составить генеалогическое древо и написать книгу об истории рода. Собрать сведения, насколько это возможно, обобщить и оставить своим троим детям. Чтобы они знали, например, что фамилия Федорашко впервые появилась в Приамурье в конце XIX века – в 1894 году. Ее привезли с Украины, из Полтавской губернии, крестьяне-переселенцы, основавшие село Лохвицы. Кстати, это название они привезли с собой – на Полтавщине и сегодня есть город Лохвица, и там тоже живут люди с фамилией Федорашко.
Петр Федорашко, прапрадед Андрея Анатольевича, и был одним из тех переселенцев, что не побоялись везти свои семьи в далекие земли, где было много непаханой земли и крестьянам давали подъемные и льготы. Один из сыновей Петра, Иван Федорашко, был привезен в Приамурье годовалым ребенком. В 1914 году он женился, а в 1916 у него родился сын Афанасий. Семья была зажиточной настолько, что в 1920-е годы их раскулачили дважды. Вторая зачистка оказалась суровее – у крепких крестьян не только отобрали нажитое, но еще и сослали на лесоповал на север области, в Сиваки.
Но обиды на советскую власть в качестве камня за пазухой Федорашко не держали. Афанасий Иванович отдал долг Родине сполна – в 1937 году призвался в армию, участвовал в Великой Отечественной войне и войне с милитаристской Японией, а за участие в Мукденской операции был награжден Орденом Красной Звезды и другими боевыми наградами.
– А если говорить о моей бабушке со стороны отца, Анне ДОЦЕНКО в девичестве, там тоже интересная история, – продолжает рассказ Андрей Анатольевич. – Она родом из Благовещенска, а ее отец, мой прадед, был золотопромышленником, состоятельным человеком. Все надеюсь выбрать время и покопаться в архивах, чтобы найти о нем сведения. Бабушка училась в благовещенской женской гимназии. В этом здании сейчас находится школа №4, где выучились мои старшие дети и где оканчивает 11-й класс младшая дочка. В школе есть свой музей, и дети мне говорили, что на фотографиях среди гимназисток они видели и нашу бабу Аню.
После войны Анна и Афанасий встретились, поженились, у них родился сын Анатолий, и семейная история получила прекрасное продолжение.
В XIX – начале XX веков на Дальний Восток ехали не только крестьяне. Петр СЕРОВ, полицмейстер из Нижнего Новгорода, был направлен в Приамурье для несения службы. Он попал в село Александровское (ныне Белогорск). Этот бравый подтянутый красавец в форме был прадедом Андрея Федорашко по линии матери. Он приехал с семьей, в том числе с маленьким сыном Василием, родившимся в 1901 году. На юность Василия Петровича пришлись революция, гражданская война, борьба с японскими интервентами. Отец был стражем старого порядка, но его сын, ровесник нового века, на ура воспринял веяния времени. Он ушел в партизаны, с шашкой и наганом боролся за установление советской власти на Дальнем Востоке, гнал японских интервентов. А потом всю жизнь проработал мастером на кирпичном заводе в Белогорске. Женился он в 1924 году на Фекле ВАРАЩУК, девушке из семьи переселенцев с Украины, из-под Белой Церкви.
– Их семья была многодетной, моя мама была седьмым ребенком в семье, – говорит Андрей Анатольевич. – Ее жизнь связана с Белогорском: там встретились мои родители, там родился я. Отец всю жизнь проработал в энергетике, мама – в дошкольном образовании, была заведующей детским садом. Сейчас родители на пенсии.
Андрей Федорашко по профессии – инженер электронной техники. Высшее образование получал в Томском государственном университете, там же познакомился со своей будущей супругой, Еленой. Ее семья имеет немецкие корни, предки – выходцы из поволжских немцев, которые приехали в Россию еще при Екатерине II. Впрочем, это уже другая история, не менее интересная.
– У нас много родственников в Германии, сейчас там получает второе образование наша старшая дочь, окончившая АмГУ с красным дипломом, и нам не раз предлагали переехать в Европу, – говорит Андрей Федорашко. – Но мы решили, что наше место здесь, амурские корни очень глубоки. И главное, мне сын недавно сказал, что тоже хочет жить и работать здесь. Так что на Дальнем Востоке у меня – все.
Юлия КЛИМЫЧЕВА, «Дальневосточный капитал».
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!