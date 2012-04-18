На примере семьи Федорашко можно узнать историю Приамурья

– Меня иногда спрашивают: у тебя такие возможности, почему ты сидишь здесь, не уезжаешь? – говорит директор ООО «Амурская компания АСВ» Андрей ФЕДОРАШКО. – Мое мнение – уезжают слабые. Либо от безысходности. Что меня здесь держит? Да все – это моя родина, здесь живут мои близкие, здесь могилы моих предков, здесь у меня бизнес. Здесь дом, который построен руками моего деда 70 лет назад, и дом, построенный непосредственно мною…

Амурская компания АСВ, отметившая год назад десятилетие, специализируется на строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. За эти годы компания заработала себе доброе имя на строительном рынке Приамурья, и именно поэтому областное министерство культуры доверило АСВ возведение двух исторически значимых для области объектов – музея Амурского казачества в Черняево и краеведческого музея в Албазино. Черняевский объект строители заканчивали в декабре, когда трещали сорокоградусные морозы, но сдали в срок.

– Наши заказчики – в основном частные лица, – говорит Андрей Анатольевич. – Но мы понимаем, что музей обязывает к чему-то большему. Это не просто ответственность перед людьми, это ответственность перед историей. Мы создали дом, который будет рассказывать об истории амурского казачества, истории заселения Дальнего Востока. Приятно осознавать свою причастность к такому важному делу.

Следующим историческим объектом для АСВ стал музей в Албазино. Это старинное село на берегу Амура, появившееся 360 лет назад, стало первой русской столицей Дальнего Востока, еще во времена походов Ерофея ХАБАРОВА. Албазинская крепость известна жестокими боями с маньчжурами, наступавшими с противоположного берега Амура. О подвиге албазинских защитников, переживших многомесячную осаду, до сих пор ходят легенды, а останки русских воинов XVII века покоятся в братской могиле на берегу великой реки, разделяющей Россию и Китай.

– Когда я впервые приехал туда, увидел этот крепостной вал и узнал о тех событиях, то проникся таким чувством гордости за нашу страну! – признается Андрей Федорашко.

Музей, хранящий историю этого места, после работ, проведенных АСВ, выглядит совсем по-другому: здание облицовано полубрусом, к нему пристроено крыльцо со смотровой площадкой, территория музея ограждена тыновыми бревнами, ворота выполнены в стиле XIX века. Строительная компания готова продолжать сотрудничество дальше – у заказчика есть планы по воссозданию деревянной Албазинской крепости в натуральную величину.

Албазино в перспективе должно стать культурно-историческим центром области, куда будет налажен поток туристов. «И туда поедут, там есть главное – история», – убежден Андрей Федорашко.

Кстати, историю Приамурья можно изучать и по истории его собственной семьи. У них с супругой Еленой есть замысел – составить генеалогическое древо и написать книгу об истории рода. Собрать сведения, насколько это возможно, обобщить и оставить своим троим детям. Чтобы они знали, например, что фамилия Федорашко впервые появилась в Приамурье в конце XIX века – в 1894 году. Ее привезли с Украины, из Полтавской губернии, крестьяне-переселенцы, основавшие село Лохвицы. Кстати, это название они привезли с собой – на Полтавщине и сегодня есть город Лохвица, и там тоже живут люди с фамилией Федорашко.

Петр Федорашко, прапрадед Андрея Анатольевича, и был одним из тех переселенцев, что не побоялись везти свои семьи в далекие земли, где было много непаханой земли и крестьянам давали подъемные и льготы. Один из сыновей Петра, Иван Федорашко, был привезен в Приамурье годовалым ребенком. В 1914 году он женился, а в 1916 у него родился сын Афанасий. Семья была зажиточной настолько, что в 1920-е годы их раскулачили дважды. Вторая зачистка оказалась суровее – у крепких крестьян не только отобрали нажитое, но еще и сослали на лесоповал на север области, в Сиваки.

Но обиды на советскую власть в качестве камня за пазухой Федорашко не держали. Афанасий Иванович отдал долг Родине сполна – в 1937 году призвался в армию, участвовал в Великой Отечественной войне и войне с милитаристской Японией, а за участие в Мукденской операции был награжден Орденом Красной Звезды и другими боевыми наградами.

– А если говорить о моей бабушке со стороны отца, Анне ДОЦЕНКО в девичестве, там тоже интересная история, – продолжает рассказ Андрей Анатольевич. – Она родом из Благовещенска, а ее отец, мой прадед, был золотопромышленником, состоятельным человеком. Все надеюсь выбрать время и покопаться в архивах, чтобы найти о нем сведения. Бабушка училась в благовещенской женской гимназии. В этом здании сейчас находится школа №4, где выучились мои старшие дети и где оканчивает 11-й класс младшая дочка. В школе есть свой музей, и дети мне говорили, что на фотографиях среди гимназисток они видели и нашу бабу Аню.

После войны Анна и Афанасий встретились, поженились, у них родился сын Анатолий, и семейная история получила прекрасное продолжение.

В XIX – начале XX веков на Дальний Восток ехали не только крестьяне. Петр СЕРОВ, полицмейстер из Нижнего Новгорода, был направлен в Приамурье для несения службы. Он попал в село Александровское (ныне Белогорск). Этот бравый подтянутый красавец в форме был прадедом Андрея Федорашко по линии матери. Он приехал с семьей, в том числе с маленьким сыном Василием, родившимся в 1901 году. На юность Василия Петровича пришлись революция, гражданская война, борьба с японскими интервентами. Отец был стражем старого порядка, но его сын, ровесник нового века, на ура воспринял веяния времени. Он ушел в партизаны, с шашкой и наганом боролся за установление советской власти на Дальнем Востоке, гнал японских интервентов. А потом всю жизнь проработал мастером на кирпичном заводе в Белогорске. Женился он в 1924 году на Фекле ВАРАЩУК, девушке из семьи переселенцев с Украины, из-под Белой Церкви.

– Их семья была многодетной, моя мама была седьмым ребенком в семье, – говорит Андрей Анатольевич. – Ее жизнь связана с Белогорском: там встретились мои родители, там родился я. Отец всю жизнь проработал в энергетике, мама – в дошкольном образовании, была заведующей детским садом. Сейчас родители на пенсии.

Андрей Федорашко по профессии – инженер электронной техники. Высшее образование получал в Томском государственном университете, там же познакомился со своей будущей супругой, Еленой. Ее семья имеет немецкие корни, предки – выходцы из поволжских немцев, которые приехали в Россию еще при Екатерине II. Впрочем, это уже другая история, не менее интересная.

– У нас много родственников в Германии, сейчас там получает второе образование наша старшая дочь, окончившая АмГУ с красным дипломом, и нам не раз предлагали переехать в Европу, – говорит Андрей Федорашко. – Но мы решили, что наше место здесь, амурские корни очень глубоки. И главное, мне сын недавно сказал, что тоже хочет жить и работать здесь. Так что на Дальнем Востоке у меня – все.

Юлия КЛИМЫЧЕВА, «Дальневосточный капитал».