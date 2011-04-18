200 новобранцев после индивидуальной беседы с психологом отправились к месту военной службы

18 апреля со сборных пунктов всех субъектов Российской Федерации, входящих в состав Восточного военного округа, начались отправки первых команд призывников к местам прохождения военной службы.

В день отправки призывник прибывает на краевой сборный пункт, где его регистрируют, проверяют личное дело и законность призыва на военную службу. Кроме того, с каждым призывником проводится индивидуальная беседа психолога, и им заполняется специально разработанный на сборном пункте лист беседы.

После этого он проходит краевую медицинскую комиссию. В случае, если призывник направляется служить на режимные объекты, или в части специального назначения, то он проходит тесты на профессиональную пригодность. Далее призывная комиссия делает вывод о годности молодого человека к военной службе и в случае принятия положительного решения призывник убывает в воинскую часть.

В первый день отправки войска округа пополнят около 200 новобранцев. Всего в рамках весенней призывной кампании 2011 года будет призвано более 18 тысяч юношей, проживающих на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, сообщает Группа информационного обеспечения Восточного военного округа.