Гастарбайтерам сразу будут выдавать вид на жительство

Квоты на гастарбайтеров, которые регионы в последний год сокращали, Федеральная миграционная служба (ФМС) предлагает отменить вовсе. Вместо системы квотирования планируется ввести "дифференцированные механизмы" - организованно набирать иностранных работников в странах, откуда они приезжают, привлекать сезонных рабочих и готовить программы для иностранных студентов. В прошлое уйдут и разрешения на временное проживание (РВП) иностранцев.

- Институт изжил себя. Система, которая существует сейчас, коррупционная и необъективная. Дать или не дать разрешение на временное проживание, решает уполномоченный человек "в погонах", - заявил глава ФМС Константин Ромодановский в Высшей школе экономики, где эксперты обсуждали проект концепции.

Вместо РВП Ромодановский предложил сразу выдавать вид на жительство. Чтобы этот документ не получали все подряд, нужно разработать систему баллов, которая учитывает знание русского языка, образование и другие критерии.

- В концепции не сказано ни слова про россиян - только то, что нужно повышать численность населения. Но можно и из Африки людей навезти, - возмущался на обсуждении Андрей Коровкин из Института народнохозяйственного прогнозирования.

Привозить людей из Африки будут вряд ли, а перспектива увидеть на улице мигрантов из Бангладеш или Афганистана может стать реальностью уже через 10 лет, рассказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Подробнее читайте на сайте газеты "Известия".