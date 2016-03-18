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Путин приказал снизить в Приморье тарифы на электроэнергию на 21 процент

18 Марта 2016, 10:25 | Дальний Восток

На совещании с членами Правительства Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, сложившуюся с энерготарифами на Дальнем Востоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Не может быть приемлемой ситуация, когда в одном из регионов в разы отличаются тарифы на электроэнергию. Это создает соответствующие условия – прямо скажем, неблагоприятные и для граждан, которые проживают в этих регионах, и для ведения бизнеса, что очень важно. Поэтому нам решение здесь нужно найти”, – заявил Владимир Путин.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, по итогам совещания было принято согласованное решение о том, что энерготарифы на Дальнем Востоке будут выровнены до среднероссийского уровня за 2-3 года.

Расчеты, произведенные совместно ФАС России и Минвостокразвития, показывают, что в этот период в различных регионах Дальнего Востока тарифы будут снижены на величину от 5 до 65%. “На сегодняшний день среднероссийский уровень тарифов на электроэнергию – это 3,19 рубля за 1 кВт-ч. Выравнивание тарифа по среднероссийскому уровню будет происходить ежегодно, соответствующие расчеты тоже будут происходить ежегодно”, – отметил Александр Галушка.

В частности, для Приморья цифра снижения стоимости тарифа составит 21 процент.

Для снижения тарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня будет задействован комплекс источников и механизмов, причем все они не связаны с расходованием бюджетных средств. Основными источниками являются надбавка для потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности, а также средства от либерализации цены мощности гидроэлектростанций Сибири.

Другими направлениями, которые могут способствовать снижению тарифов на Дальнем Востоке и которые обязательно будут задействованы, являются оптимизация цен на закупку топлива для производства электрической энергии; оптимизация инвестиционных программ энергетиков Дальнего Востока; усиление контроля за порядком рассмотрения и принятия тарифных решений; развитие и стимулирование генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Дальнего Востока.

По расчетам, подготовленным совместно ФАС России и Минвостокразвития, рост тарифов для конечных потребителей остальной части России в связи с выравниванием тарифов во всех регионах Дальнего Востока не превысит 1,3%. Важно, что этот рост будет произведен не одномоментно, а в течение 2-3 лет. При этом тарифы для населения не изменятся.

Поручение Правительству обеспечить создание механизма снижения до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию в отдельных регионах Дальнего Востока без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации было дано по итогам Послания Президента Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: тарифы  Правительство РФ  ФАС  электроэнергия  Путин  минвостокразвития  Галушка 



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Комментарии

  • приморец13:00, 17.03.2016#

    Не верю! с 1 января вступил в силу федеральный закон № 399-ФЗ от 29. 12. 2015г. На территории края он до сих пор не действует . Инвалиды так и не дождались компенсаций за кап. ремонт, а на дворе уже конец марта!

  • Псевдоним07:29, 18.03.2016#

    А пенсионеры еще так и не получили "губернеторскую" тысячу. . . . Наверное, по банкам все еще бабло накручивают!

  • Р В Р’В Р В Р вЂ№Р В Р в09:39, 18.03.2016#

    А какого в Приморье газ тянули, переведите электростанции на газ и дешевле будет электроэнергия.

  • Псевдоним21:33, 20.03.2016#

    А доллары то где тогда брать будут на свою безбедную жизнь

  • крымнашист21:52, 20.03.2016#

    Где вы видели, в каком регионе после перевода с угля на газ подешевела эл энергия? Газ дороже угля, его цена рассчитана в валюте. Есть у вас валюта?

  • Псевдоним10:59, 18.03.2016#

    верните сбыт крупных потребителей (РЖД, спасскцемент, козьмино и т. д. ) в гарантирующий поставщик, обслуживающий Прим край и получите сразу снижение тарифа на 50%.

  • Псевдоним21:28, 20.03.2016#

    Снова популистские заявления , до дела всё равно не дойдёт, "душили мы их душили" , а они как то там ещё выживаютна этом дальнем востоке :(

  • Псевдоним21:31, 20.03.2016#

    Болтовня сплошная , всё очень грустно, одни зарисовки

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