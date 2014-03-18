На Дальнем Востоке на молодых специалистов обратили внимание

Работодатели повернулись лицом к молодым специалистам – только на сайте hh.ru 20% вакансий предназначено для специалистов без опыта работы. Об этом «Золотому Рогу» рассказала директор компании HeadHunter на Дальнем Востоке Ксения НЕСТЕРЕНКО.

«Работодатели готовы принимать молодых специалистов, если те будут соответствовать всем требованиям, - говорит Ксения Нестеренко. - При этом многие компании, особенно производственные, готовы вкладывать ресурсы в обучение молодых неопытных сотрудников. В некоторых компаниях действуют программы стажировок, где студенты и выпускники могут получить необходимый опыт работы, изучить работу компании изнутри. Впоследствии многие стажеры находят постоянную работу в тех же компаниях. Средняя заработная плата, которую готовы предложить приморские работодатели молодым специалистам без опыта работы, – 22 500 рублей в месяц».