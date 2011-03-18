Опасности радиационного заражения рыбных запасов на Дальнем Востоке нет

Опасности радиационного заражения рыбных запасов на Дальнем Востоке в связи с катастрофой в Японии нет, заявил журналистам глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ.

«Радиационный фон в нашей экономической зоне пока не повышен», - уточнил он, добавив, что «судя по тем мерам, которые предпринимает правительство Японии в 20-километровой зоне отчуждения, можно говорить о том, что пока нет опасности заражения и в радиусе 100 км».

«Мы не ожидаем никаких катастрофических проявлений», - сказал Андрей Крайний.

Вместе с тем он заявил, что, по оценкам Росрыболовства, катастрофа уничтожила в Японии до 20% рыбопромыслового флота, большая часть береговой линии и портов смыта в океан. В связи с этим он не исключает дефицита рыбопродукции в Японии и сокращения ее ввоза в страну. Но если Япония не сможет из-за отсутствия инфраструктуры принимать рыбу, в том числе и из РФ, можно переориентироваться на другие рынки сбыта, есть Китай, США и другие страны, заявил глава Росрыболовства. Объем «переориентированной» рыбы может составить до 200-250 тыс. тонн.

Андрей Крайний подчеркнул, что пока произошедшее в Японии не представляет опасности и для лососевых. «Места нагула лососевых очень далеки от места катастрофы, это сотни миль от Японии, опасности пока не ожидаем», - сказал он, подчеркнув вместе с тем, что «Росрыболовство внимательно следит за ситуацией».

«У нас работает научный флот, берутся замеры воды, пробы воздуха, мы ловим рыбу в научных целях и проводим исследования», - добавил он.

Вместе с тем Андрей Крайний видит опасность для рыбаков Испании и Республики Корея, которые традиционно поставляют в Японию тунца. Если японцы не смогут из-за разрушений инфраструктуры принимать тунца, то это может стать серьезной проблемой для тунцеловного флота этих стран, поскольку продукцию некуда будет переориентировать. Япония занимает первое место в мире по потреблению тунца, 70% мирового рынка этой рыбы приходится на Японию, уточнил Крайний.