Активисты выступают против депортации из столицы бездомных собак

Защитники прав животных возражают против обсуждаемого столичными властями предложения собрать около 26 тысяч московских бродячих собак и вывезти их в приют в Ярославской области, пишет The Washington Post.

Известные актеры и музыканты обратились с открытым письмом в мэрию с просьбой об отказе от этой идеи. Выступая на пресс-конференции, актер Евгений Миронов сравнил запланированный приют с «концлагерем». Артем Зверев, ветеринар общества защиты прав животных «БИМ», выступил с предупреждением, что объект может стать очагом инфекционных заболеваний.

«Московские бродячие собаки известны своей сообразительностью, многие из них приспособились спать на станциях метро и даже ездить в поездах. Но хотя некоторые псы обходительны и полны трагикомического очарования, многие другие опасны и агрессивны, они бродят стаями по своим районам и нападают на людей», - пишет автор статьи.