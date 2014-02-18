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В Приморье погодой заправляет антициклон
Все ближе и ближе неизбежный исход зимы, который все явственнее ощущается в погодных изменениях. Рост атмосферного давления вызвал небольшое похолодание в Хабаровском крае и на Сахалине. А вот в Приморье погодой заправляет антициклон, принесший слабый снег в некоторые районы и немного повысивший температурный фон. В ближайшие дни ожидается рост температуры на большей части Дальнего Востока.
После снега, выпавшего в минувшее воскресенье, ВЛАДИВОСТОК на целую неделю останется без осадков. В дневные часы температура станет чуточку выше – до 7-10 градусов мороза, сохранится малооблачная ветреная погода. С приходом сумерек воздух в столице Приморья будет остывать до 12-17 ниже нуля.
Также бесснежной выдастся неделя и в ХАБАРОВСКЕ. Дневная температура в столице соседнего края подрастет до 13-15 градусов мороза. После захода солнца температура в городе на берегу Амура ниже минус 16-22 не опускается. Ближе к выходным ожидается небольшое потепление.
Также к концу недели возможно повышение температуры и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Пока же здесь сохраняется малооблачная погода, без осадков. Днем температура не превышает 15-20 градусов мороза. По ночам в столице Амурской области холодает до 22-25 ниже нуля.
А вот в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ вплоть до пятницы будет сыпать снег. Что касается дневной температуры, то она не превысит в эти дни 7-10 градусов мороза. Ночной температурный фон в столице островной области сохранится в пределах минус 14-19.
В субботу небольшой снег ожидается в МАГАДАНЕ. В дневные часы температура будет доходить до 10-15 градусов мороза. С наступлением темного времени суток воздух в столице Магаданской области остывает до минус 17-22.
При полном отсутствии осадков живет сейчас ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. К тому же здесь довольно тепло – днем всего 4-6 градусов мороза. Да и ночная температура воздуха в столице Камчатского края вряд ли у кого вызовет уныние – 7-10 ниже нуля.
По данным Интернета. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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