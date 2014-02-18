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Бизнес-гороскоп: Скорпионам лучше поджать свое жало

18 Февраля 2014, 14:31 | Дальний Восток

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

Овен. Овнам в первой половине недели рекомендуется воздержаться от инвестиций. Вопросы акционирования лучше отложить на вторую половину недели. Также это удачное время для развития делового партнерского сотрудничества.

Телец. Тельцам в первой половине недели, возможно, придется столкнуться с препятствиями в работе. Не исключены трудности у тех, кто занимается обслуживанием клиентов. Вторая половина недели складывается удачно для сотрудничества с коллегами и конструктивных разговоров с начальством.

Близнецы. Студентов в первой половине недели ждет довольно сложный период, особенно при прохождении практики. Вторая половина недели благоприятствует Близнецам, решившим принять участие в творческом конкурсе или кастинге.

Рак. Ракам в первой половине недели не рекомендуется заключать спекулятивные сделки. Особенно это относится к оптовой торговле и игре на фондовой и валютной бирже. Вторая половина недели благоприятна для оформления договора аренды и получения доходов от недвижимого имущества.

Лев. В первой половине недели типичные Львы могут столкнуться с нарушением договорных обязательств. Это неподходящее время для подписания договора аренды. Вторая половина недели благоприятна для делового сотрудничества и торгово-закупочной деятельности.

Дева. Тех Дев, чья работа связана с частыми поездками, контактами и оформлением документов, в первой половине недели ждут небольшие препятствия. Вторая половина недели предоставит возможность для получения дополнительных доходов. Скорее всего, не последнюю роль в этом сыграет улучшение отношений с коллегами.

Весы. Финансовая ситуация Весов в первой половине недели может сложиться достаточно напряженно. Возможно, вы будете испытывать нехватку денег. Однако во второй половине недели внешние обстоятельства улучшатся. Это благоприятное время для индивидуальных предпринимателей и творческих работников.

Скорпион. Первая половина недели складывается неблагоприятно для Скорпионов, привыкших к самостоятельному принятию решений. В это время личная инициатива может оказаться наказуемой. Вторая половина недели благоприятна для поисков дополнительной подработки.

Стрелец. Первая половина недели у Стрельцов складывается неблагоприятно для оформления документов с целью получения льгот или компенсации расходов на лечение. Вторая половина недели благоприятствует долгосрочному планированию.

Козерог. Козерогам звезды советуют в первой половине недели воздержаться от составления долгосрочных планов. Скорее всего, внешние обстоятельства помешают вам добиться поставленных целей в назначенный срок. Во второй половине недели у многих Козерогов появятся перспективы для карьерного роста.

Водолей. Водолеям в первой половине недели рекомендуется воспитывать в себе исполнительскую дисциплину, соблюдать поставленные перед ними дедлайны. Вторая половина недели благоприятна для профессионального обучения и служебных командировок.

Рыбы. Рыбам в первой половине недели следует строго соблюдать нормы закона. В этот период не исключены внеплановые проверки вашей деятельности, поэтому рекомендуется уделить особое внимание качеству выполняемой работы. Вторая половина недели благоприятна для финансовых операций.

Goroskops.Com.

 

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Теги: прогноз  гороскоп 



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