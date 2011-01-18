Весной придут полиционеры

После общественного обсуждения Госдума готовит поправки к ФЗ «О полиции», и в январе депутаты приступят к его второму чтению. Нужна ли реформа МВД, в каком виде и что несет обществу? – вопрос, ответ на который пыталась найти общественность страны всю вторую половину ушедшего года. Реформа давно назрела, уверен собеседник «ЗР», бывший руководитель российского бюро Интерпола генерал-майор милиции в отставке Владимир ОВЧИНСКИЙ.

По его данным, по итогам 2009 года сотрудники милиции России совершили более 5 тыс. преступлений, что на 11% больше, чем в 2008 г., и допустили порядка 100 тыс. нарушений законности – прирост 18%. У нас 1 млн 300 тыс. милиционеров, а значит каждый десятый нарушил закон, а ведь это только зафиксированные нарушения. За деньги правоохранители могут и открыть, и закрыть уголовное дело. Могут помочь захватить предприятие. Эксперты готовы озвучить «прейскурант».

- Цена зависит от конечной цели. Обычно 10% от стоимости объекта захвата. Например, если крупное предприятие стоит $10 млн, то $1 млн идет на подкуп правоохранителей, осуществляющих рейдерский захват. Правда, могут сказать: «Миллиона мало», - и тогда сумма удваивается. В некоторых случаях может доходить и до 30%. Соответственно, если цена объекта $100 млн, то $30 млн идет на подкуп сотрудников правоохранительной системы, - сообщил Владимир Овчинский. - Борцы с мафией постоянно становятся бойцами мафии…

Проблема в том, что старая советская правоохранительная система была фактически разрушена, а новая постоянно подвергается непонятным реорганизациям.

- В новой структуре центрального аппарата министерства исчез департамент режимных объектов. И это в условиях постоянной угрозы террористических атак! Еще в 2008 году был ликвидирован департамент по борьбе с организованной преступностью. На борьбу с оргпреступностью выделено аж 15 человек! А должен работать целый департамент. Практика бывших союзных республик доказывает - победить организованную преступность можно. Например, Грузия.

- Саакашвили нанес удар по грузинской организованной преступности. В УК ввели повышенную ответственность для воров в законе. Это понятие прямо вбили в кодекс. Если человек под видеозапись говорит: «Я - вор» (а он не может не сказать, иначе его раскоронуют) - он сразу получает 15 лет. И они сразу побежали из Грузии. А это значит, что среда, которая кормила купленных начальников милиции, прокуроров и т.д., стала очищаться - им перестали платить деньги! После этого можно было менять начальников полиции, ставить молодых ребят, давать им нормальную зарплату, - рассказывает Владимир Овчинский.

Экономисты подсчитали: минимальные затраты на смену названия (милиции на полицию) составят 13 млрд рублей. Но проблема в том, что содержание фактически не меняется, полагает эксперт.

- Главное - борьба с укрывательством преступлений, нарушениями законности и за чистоту кадров, - считает Владимир Овчинский. - Давайте вспомним, с чего началась реформа МВД: с сумасшедшего Евсюкова. Евсюков - неадекватный человек, это не вызывает сомнений. Кого мы принимаем на работу и кто у нас там служит? На входе есть проверка, а дальше она не ведется: ни на алкоголизм, ни на наркоманию, ни на психические аномалии, ни на коррупциогенность. Ломка и психологическая деформация начинается, когда человек проработал несколько месяцев. Он пришел с романтическими чувствами, а ему говорят: отказывай, бери взятки, иди и избивай... В прошлом году было наказано более 100 тыс. работников милиции за дисциплинарные проступки. Из них 60% — за грубые нарушения в учетно-регистрационной дисциплине. Укрывательство преступлений, хамство по отношению к гражданам при приеме заявлений. Как преступление оформляется только каждое 12-13-е заявление, остальное уходит в материал об отказе возбуждения уголовных дел. Человек пришел в милицию защищать граждан, а ему говорят: главное — показатели, чтобы у тебя преступность снижалась.

Впрочем, есть и положительные моменты.

- Новый проект закона о милиции убрал искусственное разделение милиции на криминальную милицию и милицию общественной безопасности, и это правильно. В нем учтены требования многих международно-правовых документов, - обращает внимание Владимир Овчинский.

Но есть сомнения, что реформа в России пройдет хотя бы в таком виде.

- Реформа может превратиться в блеф. На нее нет даже денег, как недавно заявил КУДРИН (министр финансов РФ. - Прим. «ЗР»). Если нет денег, то не будет кардинально повышена зарплата. В полиции будут работать те же самые милицейские кадры. Полицейские будут по-прежнему носить форменную одежду, которую 45 лет назад утвердил ЩЕЛОКОВ (министр брежневских времен), - обращает внимание Владимир Овчинский. - Все это будет выглядеть весьма двусмысленно.

Между тем в проекте закона нечеткие формулировки и неопределенность структуры будущей правоохранительной системы дополняются «презумпцией правильности действий сотрудника в любых ситуациях». Эксперты сомневаются, что России нужна реформа МВД в предлагаемом виде.