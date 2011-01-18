Занудное холодное

Кажется, что январь самый длинный месяц в году, что в нем не 31 день, а сорок примерно. Он всегда так медленно тянется, всегда такой скучный, бессобытийный и, главное, холодный. Вот уж точно все замирает не только в природе, но и в обществе.

Я пишу этот текст дома, с одной стороны - батарея, с другой - обогреватель, подарок родственника на Новый год. На коленях кот Филька (то ли греет меня, то ли греется сам), на термометре +18, перед глазами квитанция на отопление - первая в наступившем году. Прилетела, не опоздала.

В декабре тариф на Гкал с НДС был 1 379, 66 рубля, в январе - 1 427, 80, в абсолютных цифрах отопление для двухкомнатной квартиры подорожало почти на 500 рублей за месяц. Как объяснили в управляющей компании, +18 - допустимая температура, при такой никто «шевелиться не будет», то есть никаких мер принимать не обязаны. Получается, плачу за оптимальную температуру, живу в допустимой. Да я и не ропщу, вон у первого родившегося во Владивостоке в новом году малыша Севы дома +10, а живет он не на какой-нибудь Луговой, а на Посьетской.

Холодно многим. Банальным снижением параметров подаваемой тепловой энергии в связи с холодами объяснили специалисты котельной 92-го завода холод в минувшие выходные в квартирах жителей Змеинки и в школе №35, где пришлось отпускать ребят с занятий. То есть минус 25 и сильный северный ветер - уважительные причины морозить горожан? Нам же объясняли, что в январе параметры наоборот увеличиваются «в связи с холодами», потому и цена за тепло в январе самая высокая. Возмущенные жители данного микрорайона намерены обратиться в прокуратуру.

Морозов не выдержал Рудневский мост, у него расходятся плиты (хорошо, не подкашиваются опоры). Скоротечный ремонт - и снова путь открыт. В Санкт-Петербурге с крыш падают смертельные сосульки, а у нас даже крыши. Сильного ветра не выдержала крыша на ул. Некрасовской,58. От порыва ветра сорвало большой кусок, и он с грохотом упал вниз, при этом разбив окна на 6-8 этаже. Но уже три недели как горожане не ропщут на гололед, он как-то сам собой рассосался, дав временный моральный передых городской администрации до следующих снегопадов. Впрочем, и в холодах пытаюсь находить положительное: машина при - 23 и ветре, ночуя на улице, заводится, и хорошо. И еще рыба ловится в Амурском заливе в холода безо всяких усилий!

Взбесились цены на бензин АИ-92 - 27,8 рублей, АИ-95 - 28,4, дизельное топливо - 27,2 (подробнее об этом читайте рядом). Также было в 2008 году, когда федеральная антимонопольная служба обвинила вертикально интегрированные компании в необоснованном росте цен на топливо. Те только спустя три года признали правоту чиновников, согласившись выплатить многомиллионные штрафы. Как будет в этом, бабка надвое сказала. Столичные аналитики (из «Церих Кэпитал Менеджмент», например) предсказывают, что «в зависимости от региона и розничной цены «бензин марки Аи-92 в зимний период будет стоить 25-25,5 рубля. В летний период, а также ближе к выборам в Госдуму цены на бензин А-92 составят 26,5-27 рублей». Эх, не живут аналитики на Дальнем Востоке! На выборы пойдем (пойдем?) с ценой все 30 рублей. Принимаю ставки, кто больше?

Примерно такие же мысли о ценах на продукты питания, яйца, например: за десяток 60 - 65 рублей на рынках и 75 - 80 магазинах. Это наводит на мысль, что кур кто-то вскармливает грудью. Причем исключительно в Приморье амурские яйца, даже с учетом тарифов на железнодорожные перевозки, стоят на десятку дешевле. К слову, по итогам 2010 года общий индекс цен вырос на 8,8%, показатель продовольственной инфляции составил 12,9%, по данным «Калита-Финанс». «По итогам года стоимость минимального продуктового набора в среднем по стране выросла на 22,4%, достигнув на конец декабря уровня 2625,7 рубля (в расчете на месяц). Таким образом, разница между индексом потребительских цен и приростом стоимости минимального набора продуктов питания в 2010 году стала одной из самых значительных за последние несколько лет».

За декабрь и начало января авиакеросин подорожал на 21%, что стало самым резким скачком цен на авиатопливо за последние два года. Для дальневосточников информация существенная, поскольку подорожание авиатоплива влечет за собой увеличение цен на билеты. Ну и, к слову, инфляция в 2011 году может превысить 9%, однако вряд ли будет больше 10%, полагает президент Сбербанка Герман ГРЕФ.

Но и от холодного января есть спасение. Осталось пережить морозы крещенские, а там и Новый год по Восточному календарю. Наши соседи, как известно, встречают не столько новый календарный год, сколько праздник весны. В этом году он приходится на 3 февраля. Значит, и весна придет раньше.