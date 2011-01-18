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Россияне рискуют остаться на Новый год дома
Достаточно много потенциальных туристов предпочитают откладывать решение новогоднего вопроса, объясняя свои действия различными причинами.
О пророках и трудоголиках
Дело вовсе не в том, что финансовый кризис захлестнул страну и ни у кого не осталось денег на приятные вояжи. Скорее сами разговоры о пресловутом кризисе толкают людей совершать опрометчивые поступки и делать ошибки.
Многие люди попросту боятся оставить работу и не могут принять решение относительно новогоднего отъезда. Наблюдается некоторое охлаждение к дальним поездкам, особенно среди владельцев малых и средних предприятий. Они не хотят надолго отрываться от своих офисов и выпускать дела из-под контроля.
Золотой праздник
Дороже ли новогодние поездки и предложения, чем все остальные, однозначно сказать нельзя. Все зависит от того, массовое это направление или туры в страну рассчитаны на индивидуальных туристов. Если говорить об эксклюзивных индивидуальных программах, то цена на них в зависимости от времени года изменяется мало.
На общую стоимость влияет только сезонное изменение цен на отели и регулярную перевозку, установленную владельцами (во многих случаях она меняется незначительно). А для массовых направлений (там, где туроператор заранее выкупает так называемые жесткие блоки мест в гостиницах и фрахтует чартерные авиарейсы) цена в межсезонье может быть значительно ниже, чем в разгар сезона. Такая особенность связана с тем, что для загрузки мест в межсезонье нужно заинтересовать потенциального покупателя ни чем иным, как ценой: все оплачено заранее, и в период спада спроса желательно получить хотя бы себестоимость тура.
Обычно в Новый год цены вырастают по-разному. Так, для отелей категории "пять звезд" разница может составлять 50%, а для трехзвездных отелей - 25%. Вообще, если говорить именно об отелях, то в них цены на новогодние праздники всегда выше, чем в остальные дни. "Это связано с повышенным спросом и с включением больших составляющих в стоимость номеров (концертная программа, приветственные напитки, специальные бонусы). Кроме того, в стоимость могут входить фейерверки и различные кулинарные предложения.
Единственное, что практически не зависит от сезонности, - это цены на круизы. Стоимость морских вояжей на Новый год от каникулярных практически не отличается, что нередко играет решающую роль при выборе формата новогоднего отдыха. Ярким примером этого является так называемый "балтийский квартет" – морской новогодний круиз по скандинавским странам
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